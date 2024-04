2 nghề mới cực “hot” ở nước ngoài, tại Việt Nam cũng có tiềm năng

Nghề thử nghiệm an toàn cho xe tự lái

Tại Trung Quốc, xe tự lái đang trở thành trọng tâm phát triển, hứa hẹn đóng vai trò then chốt trong chiến lược kinh tế và xã hội của quốc gia này.

Dĩ nhiên, tính an toàn là tiêu chí quan trọng hàng đầu khi xe tự lái được đưa vào sử dụng rộng rãi. Và đó cũng là lý do xuất hiện những “nhân viên an toàn cho xe tự lái”.

Người làm công việc này sẽ cần tiến hành thử nghiệm sử dụng xe trên đường. Mục đích là để đảm bảo phương tiện hoạt động tốt khi tự lái trên đường cao tốc. Sau khi mỗi phương tiện tự hành được lắp đặt hệ điều hành, nó không thể trực tiếp chở hành khách. Do đó, nhân viên an toàn đôi khi phải đi cùng người lái trên ghế lái.

Có thể nói, bản thân chiếc xe là người lái, và nhân viên an toàn là huấn luyện viên của nó. Họ giám sát các hoạt động khác nhau của xe tự lái trên đường, đảm bảo an toàn cho cả người và phương tiện.

Sau một ngày làm việc, nhân viên này sẽ báo cáo chi tiết tình hình hoạt động của xe tự lái cho các kỹ sư trong bộ phận kỹ thuật. Bao gồm các yếu tố như kiểm soát tốc độ có tốt hay không, xe vận hành có êm hay không và có tránh được lỗi, tránh được các phương tiện khác một cách kịp thời hay không... Nhờ vậy, những cải tiến đang được tiến hành và những chiếc xe tự lái đã qua đào tạo tại nước này đang ngày càng trở nên an toàn hơn và tiêu chuẩn hóa hơn.

Tại Quảng Châu, mức lương trung bình cho nghề này là khoảng 6.400 NDT/tháng, tương đương khoảng 20,8 triệu đồng/tháng, cao nhất có thể lên đến 8.000 NDT/tháng (26 triệu đồng).

Ở Việt Nam, ngành công nghiệp xe tự lái mới chỉ đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, song tiềm năng phát triển rất lớn. Rất có thể, đây cũng sẽ là ngành nghề “hot” hấp dẫn mà các bạn trẻ có thể tham khảo sau này.

Nghề quản gia cho homestay

Cùng với xu hướng du lịch chữa lành, du lịch nghỉ dưỡng.., nhu cầu về dịch vụ homestay ngày càng phát triển mạnh mẽ ở nhiều nước châu Á và điển hình là Trung Quốc. Nghề quản gia homestay là một trong những công việc mới “phát sinh” từ dịch vụ này ở xứ tỉ dân.

Các “quản gia” sẽ cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh cho khách hàng như chỗ ở, dịch vụ ăn uống và các trải nghiệm sống, trải nghiệm văn hóa, trải nghiệm môi trường tự nhiên tại địa phương.

Tại Trung Quốc, nghề này có mức lương chỉ từ 3.000 NDT (9,7 triệu đồng)/tháng, cao nhất hiện tại rơi vào khoảng 6.000 NDT (19,5 triệu đồng)/tháng, mức lương sẽ tùy theo kinh nghiệm và học lực. Ở Việt Nam, với xu hướng du lịch trải nghiệm và homestay nở rộ, chắc chắn rằng đây cũng sẽ là một ngành nghề được nhiều bạn trẻ yêu thích và lựa chọn khi có thể vừa làm việc, vừa nghỉ dưỡng và gặp gỡ nhiều du khách từ khắp mọi miền.

Nguồn: [Link nguồn]