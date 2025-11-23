1.000 tỷ USD biến mất: Thuế quan của ông Trump thực sự còn lại bao nhiêu?

CBO tuần này đã hạ dự báo doanh thu từ thuế quan, khiến con số tiết kiệm dự kiến giảm từ 4.000 tỷ USD xuống còn 3.000 tỷ USD đến năm 2035. Sự thay đổi này xuất phát từ hai lý do chính: chính quyền Trump gần đây đã giảm một số thuế quan và CBO hiểu rõ hơn cách hàng hóa được nhập khẩu vào Mỹ mà không phải chịu thuế.

Theo Phillip Swagel, Giám đốc CBO, mức tăng hiệu quả thuế quan ban đầu là 18 điểm phần trăm, nhưng tính toán mới giảm còn 14 điểm phần trăm. Nguyên nhân bao gồm việc giảm thuế nhập khẩu từ Trung Quốc, EU, Nhật Bản, cũng như nới lỏng thuế với linh kiện ô tô, gỗ và một số sản phẩm nông nghiệp.

Việc giảm thuế này ảnh hưởng thế nào đến kế hoạch chi tiêu của ông Trump?

Ông Trump vẫn tiếp tục hứa hẹn rằng doanh thu từ thuế quan có thể giúp chi trả “séc 2.000 USD” cho người dân và giảm nợ công. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia từ trước đã hoài nghi về khả năng này và việc CBO hạ dự báo càng làm khó thực hiện những lời hứa này.

Hành động gần đây nhất của ông Trump là cắt giảm thuế để hạ giá thực phẩm, từ thịt bò đến cà phê. Những bước đi này giúp giá cả giảm nhưng đồng thời cũng làm giảm doanh thu từ thuế quan, tác động trực tiếp tới ngân sách dự kiến.

Những yếu tố nào khiến dự báo thuế quan vẫn còn nhiều bất định?

CBO nhấn mạnh nhiều yếu tố bất định trong dự báo thuế quan. Một số hàng hóa từ Mexico và Canada đang vào Mỹ miễn thuế nhiều hơn dự kiến, giá thép và nhôm trong hàng hóa chịu thuế giảm, cùng với các giảm giá mạnh từ các nhà nhập khẩu nước ngoài.

Ngoài ra, quyền lực của tổng thống trong việc thay đổi thuế quan bất cứ lúc nào và các phán quyết sắp tới của Tòa án Tối cao Mỹ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến doanh thu. Nếu thêm các miễn trừ hay thay đổi được áp dụng trong tương lai, số thuế thu được có thể giảm mạnh hơn dự đoán hiện nay.