Cô giáo phạt học trò bằng kim tiêm bị cảnh cáo, dừng đứng lớp

Chiều 24/4, lãnh đạo phường Bến Cát, cho biết thông tin trên. Đây là mức kỷ luật nặng thứ ba với viên chức.

Trước đó, Hội đồng kỷ luật trường Tiểu học Lương Thế Vinh họp, xác định nữ giáo viên xâm phạm thân thể học sinh, vi phạm điều lệ trường và quy tắc ứng xử của nhà giáo.

Vì có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vi phạm lần đầu, tự giác nhận trách nhiệm nên trường đề xuất kỷ luật cảnh cáo, chuyển cô giáo sang phụ trách phòng thiết bị. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng, cho biết phụ huynh của 5 học sinh đồng tình.

"Thời hạn kỷ luật là một năm, cô giáo sẽ không làm các công việc tiếp xúc với học sinh. Sau đó, tùy chuyển biến nhận thức và hành vi, trường sẽ phân công tiếp theo", lãnh đạo phường Bến Cát nói.

Cách đây khoảng 10 ngày, 5 học sinh lớp 3.6 nói chuyện riêng, quên đeo khăn quàng, bị cô giáo chủ nhiệm yêu cầu tự cầm kim tiêm chích vào tay. Sự việc được phát hiện khi có phụ huynh tố cáo.

Kết quả các xét nghiệm ban đầu không ghi nhận bệnh truyền nhiễm qua đường máu. Cả 5 em đã đi học bình thường.

Cổng trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát. Ảnh: Website nhà trường

Giáo viên tiểu học là viên chức, thuộc quản lý của UBND cấp xã/phường. Luật Giáo dục quy định thầy cô không được xúc phạm danh dự, thân thể của người học. Tùy mức độ, có bốn hình thức kỷ luật nếu vi phạm, gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc.