Học sinh TP.HCM 'chạy nước rút' tranh suất vào lớp 10

Trước kỳ thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM 3 tuần, em T.V.C học lớp 9 tại một trường THCS ở địa bàn phường Tân Định), kín lịch học thêm vào buổi tối trong tuần sau với quyết tâm đậu vào NV1 - trường THPT Trưng Vương.

Phụ huynh của em C. - chị Thu Liễu cho hay, sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ 2, ngoài ôn tập theo lịch của trường, em còn đến trung tâm luyện thi để ôn tập thêm. Việc học tại trung tâm đã được em duy trì với lịch Toán - Văn - Anh ngay từ đầu năm.

Kể từ tháng 4, lịch học thêm của C. là 2 buổi/tuần, tiếng Anh 3 buổi/tuần và Ngữ văn 2 buổi/tuần.

Học sinh ôn thi lớp 10 tại Trường THCS Hà Huy Tập. (Ảnh minh họa)

“Gia đình không tạo áp lực cho cháu, cố gắng tạo điều kiện cho cháu ôn tập, giữ tâm lý thoải mái. Tuy nhiên, kỳ thi vào lớp 10 có sự cạnh tranh cao nên cũng không tránh khỏi sự lo lắng, hồi hộp nhất định”, chị Liễu cho hay.

Tương tự, những ngày cận thi, hai vợ chồng anh Quốc Phương có con trai đang theo học tại trường THCS Đặng Trần Côn (phường Tân Sơn Nhì) gác bỏ những lịch trình không quan trọng để tập trung đồng hành cùng con ôn thi vào lớp 10.

Hiện, ngoài ôn tập ở trên trường, anh Phương đăng ký cho con học 3 môn Toán, Ngoại ngữ và Ngữ văn ở trung tâm luyện thi gần nhà với lịch 6 buổi/tuần.

“Nguyện vọng của gia đình là cháu đậu trường ở gần nhà để thuận tiện cho việc học tập. Vợ chồng tôi đều bận rộn nên nếu cháu học xa nhà quá sẽ rất khó để có để đón đưa cháu đi học mỗi ngày”, anh Phương nói.

Tại trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) có 228 học sinh lớp 9. Trong đó, có 2 em không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 do định hướng đi du học của gia đình, còn lại 226 học sinh đăng ký dự thi.

Thầy Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du cho hay, hiện Trường tổ chức cho học sinh ôn thi trong 3 ngày mỗi tuần, tập trung vào ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Ba ngày còn lại, học sinh vừa hoàn thành các môn học chưa kết thúc chương trình, vừa làm bài tập và tự học thêm tại nhà hoặc trên hệ thống trực tuyến của trường.

“Theo kế hoạch ôn tập, mỗi môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh được bố trí 6 tiết/tuần. Học sinh học cả sáng lẫn chiều trong các buổi ôn nhằm tăng cường rèn luyện kỹ năng làm bài và củng cố kiến thức trọng tâm trước kỳ thi”, thầy Khoa cho biết.

Tập trung ôn tập theo trọng tâm, thi thử

Theo thầy Cao Đức Khoa, trong công tác ôn tập, nhà trường bám sát cấu trúc và nội dung đề minh họa do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố. Đặc biệt, giáo viên tập trung hướng dẫn học sinh kỹ năng vận dụng kiến thức để xử lý các tình huống thực tiễn thay vì học thuộc máy móc.

Đối với môn Toán, học sinh được rèn kỹ các dạng bài gắn với thực tế cuộc sống – dạng câu hỏi được dự đoán tiếp tục xuất hiện trong đề thi năm nay.

Ở môn Ngữ văn, giáo viên chú trọng kỹ năng đọc hiểu văn bản, đồng thời hướng dẫn học sinh cập nhật các vấn đề xã hội từ báo chí chính thống để vận dụng vào bài nghị luận xã hội và nghị luận văn học.

Trường THCS Nguyễn Du có buổi trao đổi với cha mẹ học sinh để chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Riêng môn Tiếng Anh, giáo viên tập trung phân tích cấu trúc đề mẫu và củng cố những nhóm kiến thức trọng tâm theo định hướng ra đề mới của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Cô Hứa Thị Diễm Trâm, Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập (Phường Gia Định) cho biết, trường đang bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập cho học sinh lớp 9. Hiện, nhà trường đã chủ động sắp xếp thời khóa biểu để học sinh tập trung ôn thi với thời lượng từ 6-8 tiết cho mỗi môn.

“Năm nay là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập địa giới, số lượng học sinh dự thi đông hơn. Tuy nhiên, cấu trúc ba môn thi Toán, Ngữ văn và tiếng Anh vẫn được giữ ổn định. Nhà trường không ôn “tủ” hay xây dựng chiến lược theo dạng dự đoán đề thi, bởi đề thi của Sở Giáo dục và Đào tạo không phụ thuộc vào riêng một bộ sách giáo khoa nào”, cô Trâm nhấn mạnh.

Còn tại Trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn), nhà trường đã tổ chức thi thử cho học sinh. Đề thi được xây dựng bám sát cấu trúc và định hướng ra đề tuyển sinh lớp 10 nhằm giúp học sinh làm quen với áp lực phòng thi, thời gian làm bài cũng như cấu trúc đề thi thực tế.

Nhà trường cũng tổ chức chấm bài, nhập điểm để học sinh nhìn nhận rõ năng lực của bản thân, từ đó đối chiếu với nguyện vọng đăng ký và có định hướng phấn đấu phù hợp.

Cô Trần Thuý An, Hiệu trưởng trường THCS Võ Trường Toản cho hay, kết quả học tập trong năm học và đề thi tuyển sinh lớp 10 có sự khác biệt nhất định, bởi đề tuyển sinh yêu cầu kiến thức toàn diện và mức độ vận dụng cao hơn. Vì vậy, việc thi thử giúp học sinh có cái nhìn thực tế hơn về năng lực của mình, đồng thời tạo thêm động lực học tập để đạt mục tiêu đề ra.

Ngoài việc giảng dạy trực tiếp trên lớp, nhà trường còn kết hợp nhiều hình thức ôn tập khác như giao bài tự học tại nhà, ôn luyện trên hệ thống trực tuyến với nhiều dạng bài khác nhau.

Những hình thức này không bắt buộc nhưng tạo thêm cơ hội để học sinh chủ động rèn luyện theo quỹ thời gian cá nhân. Bên cạnh đó, trường cũng triển khai mô hình học nhóm, phát huy vai trò của cán sự bộ môn để các học sinh hỗ trợ nhau trong quá trình ôn tập.

Theo các giáo viên, trong giai đoạn nước rút trước kỳ thi chủ yếu là thời điểm để học sinh làm quen với các dạng đề, rèn kỹ năng làm bài và ổn định tâm lý thay vì học dồn ép kiến thức mới.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra vào ngày 1 và 2/6 với 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Những học sinh đăng ký lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng vào chiều 2/6.

Năm học 2026-2027, toàn thành phố có hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập, tổng chỉ tiêu tuyển sinh là hơn 118.000 học sinh.

Trong kỳ thi vào lớp 10 ở TP.HCM năm nay, thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 ở các trường THPT bình thường, 2 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và 3 nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp.