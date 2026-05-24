Xúc động hành trình vượt 45km đường núi của thầy cô đưa học sinh vùng cao đi thi lớp 10 ở Đà Nẵng

10 giáo viên đồng hành chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh Ca Dong đi thi lớp 10

Ngày 23/5, hơn 120 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng) đã bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027 trong sự đồng hành, chăm lo sát sao của thầy cô giáo khi phải vượt quãng đường đồi núi gần 45km đến các điểm thi.

Theo thầy Vũ Hoàng Tâm, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, năm nay học sinh của trường dự thi tại Trường THPT Bắc Trà My và Trường THCS Nguyễn Du. Đây đều là những điểm thi cách trường khoảng 45km, địa hình đồi núi quanh co, việc đi lại khá khó khăn.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong suốt kỳ thi, nhà trường đã chủ động thuê 3 xe buýt đưa đón các em từ xã Trà Đốc đến nơi dự thi.

Hơn 120 học sinh Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Trà Đốc) đã bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027. Ảnh: B.X

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, các học sinh được bố trí ăn ở tại Trường PTDT Nội trú Nước Oa và tiếp tục được xe buýt đưa đón đến các điểm thi mỗi ngày.

Không chỉ hỗ trợ phương tiện đi lại, nhà trường còn cử 10 giáo viên trực tiếp đồng hành cùng học sinh trong suốt quá trình thi cử.

Các thầy cô phụ trách việc chăm lo ăn ở, sinh hoạt, nhắc nhở học sinh giữ gìn sức khỏe, ổn định tâm lý và động viên các em bình tĩnh làm bài để đạt kết quả tốt nhất.

Em Nguyễn Thị Hồng Ngân, học sinh lớp 9 của trường cho biết, do quãng đường đến điểm thi khá xa nên ban đầu em có phần lo lắng. Tuy nhiên, nhờ được thầy cô hỗ trợ đưa đón, bố trí nơi ăn ở chu đáo và thường xuyên động viên tinh thần nên em cảm thấy yên tâm hơn trước kỳ thi.

“Thầy cô quan tâm tụi em rất nhiều, từ việc ăn uống đến nhắc nhở giờ giấc, động viên trước khi vào phòng thi nên em thấy rất ấm lòng và cố gắng làm bài thật tốt”, Hồng Ngân chia sẻ.

Em Nguyễn Thị Hồng Ngân tại điểm thi vào sáng 23/5. Ảnh: B.X

Theo nhà trường, phần lớn học sinh tham gia kỳ thi lần này là con em đồng bào Ca Dong trên địa bàn xã Trà Đốc. Nhiều gia đình còn gặp khó khăn về kinh tế, điều kiện đi lại hạn chế nên việc tổ chức đưa đón, hỗ trợ ăn ở có ý nghĩa rất lớn đối với các em.

Những năm qua, địa phương luôn quan tâm công tác giáo dục vùng cao, tạo điều kiện để học sinh đồng bào dân tộc thiểu số được học tập trong môi trường tốt hơn.

Việc thầy cô đồng hành, chăm lo cho học sinh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ giúp các em yên tâm dự thi mà còn thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia của ngành giáo dục đối với học sinh vùng cao còn nhiều gian khó.

Nhà trường thuê xe buýt đưa đón các em từ xã Trà Đốc đến nơi dự thi. Ảnh: D.B

Toàn TP Đà Nẵng có hơn 43.500 thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027. Theo bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027 trên toàn địa bàn là 38.690 học sinh, gồm 37.175 chỉ tiêu hệ THPT đại trà, 1.025 chỉ tiêu THPT chuyên, 175 chỉ tiêu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Quảng Nam, 315 chỉ tiêu cho 3 trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT, cùng 1.215 chỉ tiêu tại các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Với 43.567 học sinh đăng ký dự thi, TP dự kiến khoảng 91% thí sinh sẽ có cơ hội vào học tại các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên công lập.