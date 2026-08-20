Xếp hàng đợi mua sách giáo khoa ở TP HCM

Cảnh chờ mua sách giáo khoa tại Nhà Xuất bản Giáo dục trên đường Nguyễn Văn Cừ, sáng 20/8.

Trong dòng người xếp hàng chờ đợi, bà Nguyễn Huỳnh cho biết từ Đồng Nai (Bình Phước cũ) lên TP HCM tìm mua sách giáo khoa lớp 6 cho con. "Tôi đi mất 4 tiếng, rồi đợi hơn một tiếng mới mua được sách", bà nói.

Nhân viên Nhà xuất bản Giáo dục trên đường Nguyễn Văn Cừ vận chuyển sách cho phụ huynh, sáng 20/8. Theo đại diện đơn vị, số người đổ về gấp chục lần ngày thường.

"Có phụ huynh xếp hàng khi nhà sách còn chưa mở cửa. Chúng tôi phải lập quầy thanh toán ngoài sân để đẩy nhanh tốc độ", người này nói, cho biết nhà xuất bản mỗi ngày bổ sung khoảng 5 tấn sách, tương đương 25.000 quyển.

Chiều tối qua, hàng trăm người cũng đổ về Nhà sách và Thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương, phường An Đông, để tìm mua sách giáo khoa. Lối đi giữa các kệ sách ken đặc người.

Một nhân viên nhà sách cho biết lượng khách tăng gấp đôi ngày thường. Các đầu sách được nhập về liên tục nhưng đều không đáp ứng đủ.

Năm nay, cả nước chỉ dùng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, thay vì ba bộ như những năm trước. Nhiều người phải đi gom ở 5-6 nhà sách, lật tìm từng cuốn, xem danh sách mang theo để đánh dấu, tránh bị trùng.

TP HCM hôm 14/8 quyết định miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mượn - trả với học sinh từ lớp 1 đến 12. Tuy nhiên, một số phụ huynh cho hay đã có kế hoạch mua sách từ trước.

Bấm để lật

Khách xếp hàng dài chờ thanh toán tại Nhà sách và Thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương. Nguyễn Hồ Kim Khoa (áo xám), học sinh lớp 12, kể đã tìm được gần đủ bộ sách giáo khoa, chỉ còn thiếu một vài cuốn tập 2.

"Em muốn mua sách để chủ động hơn trong học tập, nhưng năm nay tìm mua quá khó", Khoa nói.

Cách đó khoảng ba km, Nhà sách 241 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, khá vắng vẻ. Lý do là cửa hàng thông báo đã hết sách giáo khoa, đang chờ nhập đợt mới nên nhiều phụ huynh đến rồi lại chuyển sang nơi khác.

Ông Trần Phú Cường (ngoài cùng bên phải) kể đã đi 4-5 nơi để gom bộ sách giáo khoa lớp 10 cho con, hiện vẫn còn thiếu 4 cuốn.

"Nghe nói đến tháng 9 nhà trường mới cho mượn sách, mà cũng không biết có đủ cho con học không nên tôi tranh thủ đi mua trước", ông lý giải.

Nhiều phụ huynh ghé Nhà sách 235B Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, cách đó 200 m, nhưng cũng thất vọng vì không tìm đủ bộ.

Một số kệ sách giáo khoa tại Nhà sách 235B Nguyễn Văn Cừ, chỉ còn lác đác vài cuốn.

Tình trạng "khan" sách giáo khoa diễn ra hơn một tuần qua. Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ở TP HCM cho rằng do chờ đợi chính sách miễn phí, một số trường và học sinh không đặt hàng sớm. Ngoài ra, nhiều phụ huynh và học sinh dồn dập tìm mua tại các cửa hàng bán lẻ khiến nhu cầu tăng đột biến. Đơn vị này đang in thêm 9 triệu bản, đảm bảo đủ sách trước ngày khai giảng.

"Sách chắc chắn không thiếu, phụ huynh cứ bình tĩnh, không nhất thiết phải dồn vào những ngày cao điểm để chờ đợi lâu", ông nói.