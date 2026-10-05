Một lớp THCS ở TP Hồ Chí Minh thu 64 triệu đồng để trang bị cơ sở vật chất

Theo bảng kê phụ huynh cung cấp, tổng số tiền lớp đã thu của 32 học sinh trong lớp là 64 triệu đồng. Sau khi đã chi tiền mua sắm các trang thiết bị cơ sở vật chất cho lớp, hiện số tiền còn lại hơn 4,6 triệu đồng.

Tiền thu được của phụ huynh dùng để mua màn hình tương tác 75 inch 32,9 triệu đồng, bảng trượt gần 6 triệu đồng, tủ cá nhân hơn 13 triệu đồng, loa mic 5,5 triệu đồng, tiền giặt rèm 561 ngàn đồng, tổng vệ sinh lớp 500 ngàn đồng, bảo dưỡng 2 điều hòa và tiền thợ lắp đặt làm đường điện, khoan vít trong lớp là 600 ngàn đồng.

Bảng thu đóng góp cơ sở vật chất của lớp 6A7 Trường THCS Vân Đồn.

Theo nội dung được ghi chú trong bảng kê này, cho đến nay tất cả các khoản mua sắm trang thiết bị được liệt kê đã được thực hiện xong. Các khoản tiền cần thiết đã được chuyển khoản cho bên bán hàng trong khoảng thời gian từ ngày 22/8 đến 4/9/2026.

Với số tiền này, phụ huynh đặt câu hỏi là có “nặng” không? Trong khi Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đã có thông báo quy định rõ về các khoản đóng góp và Bộ GD&ĐT mới đây cũng có thông báo quy định về chức năng của Ban đại diện cha mẹ học sinh, trong đó ban này không được thu quỹ…

Liên quan đến vấn đề này, cô Lê Thị Thùy, Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn xác nhận sự việc trên tại lớp 6A7 của trường.

Cô Lê Thị Thùy cho biết, trường trang bị đầy đủ đầy đủ tivi, máy lạnh và các trang thiết bị cần thiết, đầy đủ cho tất cả các phòng học. Tuy nhiên, do đây là lớp học tích hợp, nên có một nhóm phụ huynh muốn tài trợ các trang thiết bị dạy học hiện đại cho lớp. Toàn bộ số tiền để chi mua tất cả các thiết bị này đều do nhóm phụ huynh nói trên tài trợ, hoàn toàn không có chuyện chia đều cho tất cả phụ huynh trong lớp 6A7 cũng đóng.

Việc vận động tài trợ này căn cứ theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Phụ huynh tài trợ cho lớp theo hình thức “chìa khóa trao tay”, có biên bản tiếp nhận tài trợ của phụ huynh đầy đủ. Sau 4 năm học tại trường, phụ huynh sẽ vào tháo ráp, mang các thiết bị đi, trả lại hiện trạng như ban đầu cho lớp.

Cũng theo cô Lê Thị Thùy, đây là nhóm phụ huynh cùng có con học lớp tích hợp từ cấp tiểu học, giờ lên cấp trung học cơ sở lại cũng học tích hợp cùng nhau, nên lại cùng nhau đóng góp để trang bị cơ sở vật chất hiện đại cho lớp học.

Không riêng Trường THCS Vân Đồn, thời gian qua, nhiều phụ huynh phản ảnh việc Ban đại diện cha mẹ học sinh thu quỹ lớp, mặc dù theo quy định tại Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 15/11/2026), Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền quỹ lớp dưới bất kỳ hình thức nào.