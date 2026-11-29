Liên quan vụ việc nữ giáo viên phản ánh bị “bêu tên” vì không dự tiệc mừng 20/11, ngày 27/11, PV Báo điện tử Dân Việt đã làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT Đặng Huy Trứ (phường Kim Trà, TP Huế) để làm rõ thêm những vấn đề dư luận quan tâm.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Phồn Hưng – Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ thừa nhận việc nhà trường niêm yết tên giáo viên không tham gia tiệc liên hoan mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là sai sót trong công tác quản lý.

Trường THPT Đặng Huy Trứ (phường Kim Trà, TP Huế). Ảnh: T.L.

“Sự việc vừa rồi là do sai sót, tắc trắc trong công tác quản lý của mình, là một tai nạn nghề nghiệp. Sự việc mình sai thì mình rút kinh nghiệm...” – ông Hưng nói.

Trước việc nhiều người lo ngại rằng nữ giáo viên có thể bị “làm khó” sau khi phản ánh vụ việc, ông Hưng khẳng định sẽ không có chuyện này xảy ra.

Theo ông Hưng, mọi hoạt động của nhà trường, từ thi đua khen thưởng đến các hoạt động khác, đều phải thực hiện theo quy chế và thông qua tập thể, hội đồng. Thành tích thi đua của giáo viên được tổ chuyên môn ghi nhận và đưa ra tập thể biểu quyết nên không thể có chuyện hiệu trưởng trù ép giáo viên.

Ông Nguyễn Đình Quý và ông Lê Văn Hùng – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ cũng khẳng định lãnh đạo nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, không có chuyện trù dập hay thành kiến với nữ giáo viên phản ánh vụ việc.

“Chúng tôi làm việc theo kế hoạch chứ không có chuyện trù dập người này người kia, luôn luôn tạo điều kiện cho các thầy cô” – ông Nguyễn Đình Quý nói.

Ông Lê Văn Hùng cho rằng việc nhà trường đóng dấu, niêm yết danh sách giáo viên không tham gia tiệc liên hoan 20/11 là không phù hợp nên phải rút kinh nghiệm. Theo ông, tinh thần của nhà trường là hướng đến xây dựng trường học hạnh phúc, trường học văn hóa, an toàn.

Như tin đã đưa, trước đó, chị N.T.H - giáo viên Trường THPT Đặng Huy Trứ đã phản ánh việc nhà trường công khai danh sách giáo viên không tham gia tiệc liên hoan sau tọa đàm mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trong đó có tên chị, khiến chị cảm thấy bị bêu xấu và chịu áp lực.

Theo trình bày của chị H, ngày 17/11/2026, Trường THPT Đặng Huy Trứ thông báo cho các tổ chuyên môn việc trường tổ chức bữa cơm thân mật sau toạ đàm mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, những ai không tham gia thì thông báo để tổ chuyên môn tổng hợp danh sách gửi lên trường.

Danh sách 2 nữ giáo viên không tham gia gặp mặt sau tọa đàm 20/11 được Trường THPT Đặng Huy Trứ niêm yết công khai tại bảng thông báo ở phòng Hội đồng sư phạm. Ảnh: T.H.

Do bận việc gia đình nên chị H chỉ tham gia tọa đàm và không tham gia tiệc liên hoan sau tọa đàm. Việc không tham gia tiệc liên hoan đã được chị báo cáo theo yêu cầu của nhà trường.

Tuy nhiên, đến ngày 18/11/2026, Trường THPT Đặng Huy Trứ lập “danh sách giáo viên không tham gia gặp mặt sau tọa đàm 20/11” và niêm yết công khai nhiều ngày tại bảng thông báo ở phòng Hội đồng sư phạm.

Danh sách này được đóng dấu của Trường THPT Đặng Huy Trứ và do Hiệu trưởng Hoàng Phồn Hưng ký tên. Trong danh sách, ngoài chị H còn có tên của một nữ giáo viên khác cùng tổ chuyên môn với chị H.

Theo chị H, việc tham gia tiệc liên hoan nêu trên là tự nguyện, không ép buộc, vì vậy nhà trường không thể bêu rếu những giáo viên không tham gia trước Hội đồng sư phạm.

“Việc làm này của Hiệu trưởng làm cho một giáo viên như tôi cảm thấy bị áp lực, danh dự không được đảm bảo, mặc dù tôi đã làm đúng như yêu cầu của nhà trường” – chị H cho biết.

Giải thích về việc trường niêm yết tên giáo việc không dự tiệc sau khi chị H phản ánh, ông Hoàng Phồn Hưng cho biết nhà trường niêm yết danh sách nhằm bảo đảm việc chi trả chế độ dịp 20/11 minh bạch.

Sau khi Báo điện tử Dân Việt thông tin, Sở GDĐT TP Huế đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ Hoàng Phồn Hưng trực tiếp gặp gỡ, nói lời xin lỗi chân thành với giáo viên, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác ứng xử và quản lý.

Tối 24/11, ông Hoàng Phồn Hưng cùng hai Phó Hiệu trưởng nhà trường đã đến nhà chị H để xin lỗi và nắm bắt tâm tư của nữ giáo viên...