Tuyển sinh đại học hệ dân sự trong CAND năm 2026 có gì đáng chú ý?

Năm 2026, các học viện, trường CAND được Bộ Công an giao tuyển 500 chỉ tiêu hệ dân sự nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Trong số này, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tuyển nhiều nhất với 250 chỉ tiêu. Nhà trường sử dụng hai phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT các tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh).

Học viện An ninh nhân dân cũng dùng hai phương thức trên để tuyển 100 học viên hệ dân sự, ở hai ngành Công nghệ thông tin và An toàn thông tin.

Trong khi đó, Học viện Chính trị CAND tuyển 50 sinh viên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước hệ dân sự. Bốn phương thức gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển tài năng, dựa vào chứng chỉ SAT, TOEFL, IELTS, TOEIC, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh tuyển 100 chỉ tiêu hệ dân sự với 4 phương thức tương tự, chia đều cho ngành Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo) và Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Công nghệ điện tử và vi mạch bán dẫn).

Học viên Trường Đại học PCCC chia sẻ với thí sinh các thông tin liên quan đến tuyển sinh hệ dân sự.

Đại tá, TS Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND cho biết: Năm 2026 là năm đầu tiên Học viện Chính trị CAND tuyển sinh hệ dân sự với 50 chỉ tiêu ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước theo 4 phương thức. Về điều kiện dự tuyển, thí sinh đạt ngưỡng đầu vào theo quy định; có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định; không vi phạm pháp luật, không trong thời gian thi hành án, tạm hoãn hoặc bị cấm dự thi theo quy định; đáp ứng các điều kiện riêng của từng phương thức xét tuyển (về học lực, điểm thi, năng lực, chứng chỉ...).

Cũng theo Đại tá, TS Tống Văn Khuông, thí sinh theo học đại học chính quy hệ dân sự tại Học viện Chính trị CAND được học tập với đội ngũ giảng viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm; chương trình đào tạo tiên tiến, liên tục được cập nhật; môi trường học tập năng động, chuyên nghiệp. Học viện có bố trí ký túc xá cho sinh viên. Sinh viên trúng tuyển được đào tạo trong môi trường của lực lượng vũ trang, được bố trí ăn ở tập trung, được quản lý và điều hành bởi đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp, chính quy, tạo cơ hội cho sinh viên phát triển toàn diện “trí, đức, thể, mỹ”.

Tốt nghiệp Học viện Chính trị CAND, sinh viên có đủ kiến thức và năng lực để làm việc tại chính quyền các đơn vị hành chính, các cơ quan nhà nước; có cơ hội tham gia thi tuyển văn bằng 2 tuyển mới để vào ngành Công an và có cơ hội tham gia các hệ học cao hơn do Học viện Chính trị CAND tổ chức...

Đại diện Trường Đại học PCCC cũng cho biết, lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) là một ngành học đặc thù, hiện chỉ được đào tạo chính quy tại Trường Đại học PCCC. Chính vì vậy, học viên hệ dân sự tại Trường Đại học PCCC cũng được sở hữu những lợi thế rất riêng của cơ sở đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực PCCC. Học viên sau khi tốt nghiệp ra trường được nhà trường định hướng, giới thiệu việc làm đến các sở ban ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài để có cơ hội để phát triển chuyên môn về lĩnh vực PCCC và khẳng định năng lực của bản thân.

Theo Trung tướng, TS Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 15-KH/ĐUCA nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 281 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71 thành các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển giáo dục và đào tạo của lực lượng CAND. Một trong những điểm đột phá của Kế hoạch là không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng CAND mà còn hướng tới đào tạo tài năng, phát triển nguồn nhân lực của đất nước, nhất là các lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn mạng, dữ liệu.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, được sự đồng ý của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, năm 2026, Bộ Công an đã có thêm Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh được đào tạo hệ dân sự. Những năm trước, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã tuyển sinh, đào tạo hệ dân sự.

Xác định rõ nguyên tắc muốn đào tạo được nhân tài thì phải tuyển chọn được nhân tài, Cục Đào tạo đã chủ động tham mưu để các học viện, trường CAND chuẩn bị đầy đủ điều kiện từ khâu đầu vào đến quá trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của lực lượng và của đất nước trong giai đoạn mới với nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó lấy tuyển sinh làm điểm khởi đầu. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc các học viện, trường CAND cần xây dựng chiến lược tuyển sinh gắn với định hướng đào tạo ngành mũi nhọn, tập trung thu hút thí sinh có năng lực trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, an ninh mạng, dữ liệu, viễn thông; hoàn thiện hệ thống công cụ tuyển sinh hiện đại, bao gồm bài thi đánh giá chuẩn hóa, ngân hàng câu hỏi chất lượng cao, từng bước tiếp cận chuẩn quốc gia, quốc tế.

Cùng với đó, các học viện, trường CAND cũng cần tiếp tục bổ sung các ngành, chuyên ngành đào tạo, phù hợp với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới, ưu tiên các ngành liên quan đến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng, công nghệ số, công nghệ bán dẫn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực không chỉ cho CAND mà còn cho đất nước…