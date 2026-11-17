Sáng 17/11, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cơ quan của tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động ông Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở.

Ông Ma Quang Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh Báo Tuyên Quang.

Cùng với đó, tỉnh quyết định tiếp nhận bà Lý Thị Loan, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, đến nhận công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở.

Hội nghị cũng công bố nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại các cơ quan của tỉnh. Trong đó, Ban Bí thư chuẩn y ông Vũ Thanh Tùng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Hoàng Nhị Sơn thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng bộ phận Thường trực phụ trách từ ngày 16/11/2026. Ông Hà Việt Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, được giao phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy.

Hai cán bộ khác là ông Tô Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và ông Trần Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng các nhân sự được bổ nhiệm. Ảnh Báo Tuyên Quang.

Thường trực HĐND tỉnh cũng công bố quyết định tiếp nhận bà Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chúc mừng các cán bộ được điều động, phân công và bổ nhiệm nhiệm vụ mới; đồng thời đề nghị các cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và chủ động phối hợp với tập thể cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương bàn giao, tiếp nhận công việc, rà soát và phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không để gián đoạn các nhiệm vụ đang triển khai.