Đam mê nấu nướng nhen nhóm từ năm 7 tuổi

Cơ duyên đến với nấu nướng của Đăng Khoa bắt đầu từ đợt giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Khi đó, có nhiều thời gian ở nhà, thấy bố mẹ tất bật chuẩn bị bữa ăn, cậu bé tò mò đứng bên quan sát rồi lân la hỏi về các nguyên liệu.

"Khi thấy bố mẹ nấu ăn, con hay đứng cạnh và luôn miệng hỏi nguyên liệu, sau đó tự mở YouTube để tìm món mình thích. Chỉ những khâu cần dùng nước nóng hay bếp quá cao phải đứng ghế, con mới nhờ bố mẹ hỗ trợ, còn lại ý tưởng và thực hiện đều do con tự làm" - chị Nguyễn Thị Chi (40 tuổi, mẹ của Khoa) nhớ lại.

Lê Đăng Khoa đam mê nấu nướng từ khi mới 7 tuổi, hiện giờ em đã tự tin nấu thành công nhiều món ngon. Ảnh: Nhật Hà

Dù gia đình có người giúp việc, Khoa không ỷ lại mà ngày càng say mê nấu nướng. Em chủ động tìm tòi công thức, cùng gia đình đi thưởng thức các món ngon ở địa phương để trải nghiệm hương vị, sau đó về nhà tự chế biến lại.

Món ăn đầu tiên Khoa tập làm là bánh rán gấc truyền thống. Như nhiều người mới bắt đầu, những lần đầu vào bếp, em không tránh khỏi thất bại. Tuy nhiên, Khoa chưa từng nản lòng mà kiên trì làm đi làm lại cho đến khi thành thạo.

Từ mẻ bánh rán gấc ban đầu, "kho" món ngon của cậu bé 11 tuổi nay đã trở nên rất đa dạng. Em thành thạo chế biến nhiều món dân dã, đậm đà hương vị truyền thống như chả lá lốt, chả cúc tần, chả trứng, chuối nấu xương, canh khoai tây rau cần, cùng những món thịt chiên quen thuộc hằng ngày. Bố của Khoa, anh Lê Hiệp, cũng thường xuyên đồng hành, hướng dẫn em cách chọn nguyên liệu và nêm nếm gia vị.

Đặc biệt, bánh bông lan - món bánh đòi hỏi sự tỉ mỉ và khả năng kiểm soát nhiệt độ - đã trở thành "món tủ" của Khoa.

Mỗi khi bố mẹ bận công việc, Đăng Khoa có thể nấu ăn và trông coi các em giúp bố mẹ. Ảnh: Nhật Hà

"Em cứ mạnh dạn nấu vì tỷ lệ thành công ban đầu là 50-50. Nếu hỏng, em sẽ thử lại để tìm ra điểm sai và khắc phục" - Khoa bộc bạch. Cậu bé tự tay thực hiện hầu hết các công đoạn, từ trộn bột, nướng bánh đến căn chỉnh thời gian và nhiệt độ. Em chỉ nhờ bố hỗ trợ tách lòng đỏ và lòng trắng trứng.

Có lần làm theo công thức trên mạng, cốt bánh của Khoa bị ướt bên trong, mặt trên lại cứng như bánh quy. Không nản chí, cậu bé tự điều chỉnh công thức và cách làm, cuối cùng cho ra lò những chiếc bánh bông lan mềm xốp, thơm phức.

Hiện tại, Khoa còn thử nghiệm thêm nhiều hương vị mới như bánh bông lan trà xanh, cacao hay bánh bông lan mặn.

Với Khoa, niềm vui lớn nhất khi vào bếp là thấy cả nhà ăn ngon miệng. Cậu bé vẫn nhớ cảm giác hồi hộp lúc mang chiếc bánh thành công đầu tiên xuống mời mẹ: "Mẹ bảo bánh khá ngon. Nghĩ lại công sức bỏ ra để sửa đi sửa lại những mẻ hỏng trước đó, em thấy rất vui. Mấy hôm trước em vừa làm mẻ bánh mới, em gái em thích lắm, ăn liền mấy miếng liền".

Đăng Khoa bên mẹ. Ảnh: Nhật Hà

Chị Chi chia sẻ, để con rèn luyện kỹ năng sống, bố mẹ phải rất kiên nhẫn. Thay vì quát mắng hay làm thay vì sợ con bày bừa, vợ chồng chị chấp nhận để Khoa tự loay hoay trong bếp rồi cùng con dọn dẹp. Nhờ cách này, cậu bé hình thành tính tự lập từ sớm. Những hôm bố mẹ đi làm về muộn hoặc bận việc, Khoa có thể tự nấu cơm, trông nom hai em (một em gái 8 tuổi và một em trai 3 tuổi).

Thành tích học tập ấn tượng, thích hát dân ca

Không chỉ khéo tay chuyện bếp núc, Đăng Khoa còn có thành tích học tập nổi bật. Chị Chi kể, cậu bé đã biết mặt chữ và các con số từ khi hơn một tuổi. Lên 3 tuổi, mỗi lần được bố mẹ chở đi chơi, Khoa đã đọc vanh vách nội dung trên các biển quảng cáo dọc đường, đến năm 4 tuổi, em có thể tự đọc sách giáo khoa.

Thành tích học tập và các giải thưởng của Khoa được trưng bày một cách trang trọng. Ảnh: Nhật Hà

Phòng khách của gia đình Khoa hiện treo nhiều giấy khen, ghi nhận thành tích 5 năm liền đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc, danh hiệu Á quân cuộc thi Rung chuông vàng Olympic tiếng Anh năm 2025 và giải Nhất kỳ thi Hội cấp tỉnh của cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt trên Internet.. và nhiều giải thưởng khác. Cậu học trò lớp 6 học đều các môn, trong đó nổi trội nhất là Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Ngoài giờ học, Khoa còn thích tham gia các hoạt động nghệ thuật. Từ hè năm lớp 2, em đã theo học thanh nhạc, học bơi và tập làm MC. Nhờ được rèn luyện kỹ năng dẫn chương trình từ nhỏ, cậu bé có khả năng diễn đạt mạch lạc, tự tin và dạn dĩ trước đám đông.

Bên cạnh đó, ngay từ nhỏ, Khoa đã có thể tự đọc lời bài hát trên màn hình karaoke để thể hiện các ca khúc về quê hương, đất nước và những làn điệu dân ca truyền thống.

Đặc biệt, niềm đam mê ca hát của Đăng Khoa đang có thêm cơ hội tỏa sáng khi em tham gia cuộc thi Giọng hát trẻ toàn quốc 2026. Vượt qua hàng nghìn thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước, Khoa đã xuất sắc giành tấm vé bước vào vòng chung kết. Vòng thi quan trọng này dự kiến diễn ra từ ngày 3-6/12/2026.

Vượt qua hàng nghìn thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước, Khoa đã chính thức ghi danh vào vòng chung kết cuộc thi Giọng hát trẻ toàn quốc 2026. Ảnh: Nhật Hà

Đây không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình theo đuổi đam mê nghệ thuật mà còn là cơ hội để cậu học trò lớp 6 thể hiện năng khiếu ca hát và bản lĩnh sân khấu của mình.

Dù lịch học văn hóa và năng khiếu khá dày, Khoa luôn tự giác, không để bố mẹ phải nhắc nhở. Lên cấp hai, lượng bài vở nhiều hơn nhưng em vẫn duy trì thành tích học tập tốt, thường xuyên nằm trong nhóm học sinh giỏi của lớp. Không chỉ học tốt, Khoa còn sẵn sàng giảng bài và cho bạn bè mượn đồ dùng học tập, chứ không hề kiêu ngạo.

Chia sẻ với PV Dân Việt, cô Bùi Thị Hạnh (giáo viên chủ nhiệm, đồng thời giảng dạy bộ môn Toán của em Lê Đăng Khoa, trường THCS Đông Quan, Hưng Yên) cho biết: “Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với Khoa tôi đã ấn tượng và thu hút bởi năng lượng tích cực từ cậu học trò này.

Khác với suy nghĩ thông thường rằng các bạn nam thường hiếu động và nghịch ngợm, Đăng Khoa lại là một cậu bé rất chừng mực. Từ cách ăn nói, ứng xử hằng ngày với thầy cô và bạn bè, em đều lễ phép”.

Theo giáo viên chủ nhiệm, Lê Đăng Khoa là một cậu bé đa tài và chững chạc. Ảnh: Nhật Hà

Theo cô Hạnh, về mặt học tập, Khoa là một học sinh thông minh, học đến đâu chắc đến đó, học đều tất cả các môn, nhưng thế mạnh vượt trội nhất của em phải kể đến môn Tiếng Anh. Nhờ sự tự tin cùng khả năng giao tiếp tốt với người nước ngoài, kiến thức của Khoa sâu rộng hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa.

“Không chỉ giỏi giang, Khoa còn là một học sinh nhanh nhẹn và tràn đầy năng lượng tích cực khiến những người xung quanh luôn cảm thấy dễ chịu. Ở lớp, em hòa đồng, luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị của một người tổ trưởng gương mẫu” - cô giáo chủ nhiệm Khoa bộc bạch.

Cô Vũ Thị Lanh (giáo viên dạy Văn, trường THCS Đông Quan, Hưng Yên) thông tin thêm: "Trên lớp, Khoa là một học sinh nhanh nhẹn và hoạt bát. Khi cô giáo gợi mở bất kỳ vấn đề nào, em đều nắm bắt và giải quyết khá nhanh.

Hiện nay, môn Ngữ văn có nhiều nội dung gắn với các vấn đề thời sự, em tiếp thu rất nhanh, trình bày bài sạch sẽ. Đặc biệt, trước những vấn đề về đời sống và xã hội, dù còn ở lứa tuổi học sinh, em lại thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc và nhạy bén như người lớn.

Có những vấn đề liên quan đến sở thích, em thể hiện sự say mê lớn. Ví dụ như khi làm bài văn về một trải nghiệm sau khi xem trận đấu bóng đá, Khoa thể hiện sự am hiểu về môn thể thao này. Bài viết của em rất sinh động và tự nhiên, không gượng ép.

Không chỉ nhanh nhẹn, Khoa còn là học sinh ngoan, có trách nhiệm và học tập nghiêm túc. Ở lớp, Khoa hòa đồng, vui vẻ, rất tự tin, thẳng thắn và thật thà. Thấy các bạn chưa nghiêm túc học tập, em thường nhắc nhở để bạn cùng tiến bộ. Nói chung, đối với các thầy cô, em rất tinh tế, chững chạc và luôn quan tâm tới mọi người".