Tại phường Thành Sen, cả ba trường tiểu học đã dừng hoạt động này từ ngày 9/11. Tình trạng tương tự ở các trường Tiểu học thuộc khu vực Kỳ Anh, Đức Thọ, Nghi Xuân, Thạch Hà...

Nguyên nhân xuất phát từ quyết định 86 của tỉnh hồi đầu tháng, nêu danh mục khoản thu và mức thu với một số dịch vụ và hoạt động giáo dục ở trường công. Theo đó, các trường không được phép thu tiền của phụ huynh để tổ chức dạy tiếng Anh tự chọn cho lớp 1, 2 hoặc cho trẻ mầm non làm quen ngoại ngữ.

Theo chương trình phổ thông, tiếng Anh là môn bắt buộc từ lớp ba. Do đó, ở khối lớp 1, 2 hoặc mầm non, trường dạy theo hình thức tự chọn, tùy nhu cầu của phụ huynh. Mức thu theo quy định của Hội đồng nhân dân là 7.000 đồng một tiết với hệ tiểu học, 10.000-20.000 đồng ở mầm non. Khi cơ chế thu bị bãi bỏ trong khi chưa có nguồn thay thế, các trường rơi vào thế khó.

"Trường không được tự đặt ra khoản thu, cũng chưa biết lấy nguồn nào để trả lương giáo viên", lãnh đạo phường Thành Sen nói.

Tại trường Tiểu học Thành Sen, hai phân hiệu Bắc Hà và Trần Phú đã tổ chức dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 1-2 từ đầu năm học, với hai tiết mỗi tuần. Việc phải dừng khiến trường băn khoăn.

"Nhiều gia đình có nhu cầu và sẵn sàng đóng góp để con tiếp tục học ngoại ngữ. Song, nhà trường không thể tự tổ chức và thu tiền khi chưa có cơ chế phù hợp", đại diện trường Tiểu học Thành Sen cho hay.

Học sinh lớp 1, phân hiệu 1 Bắc Hà, trường Tiểu học Thành Sen, trong giờ học tiếng Anh, tháng 1/2025. Ảnh: Trường Tiểu học Thành Sen

Trước quyết định 86, có 49/83 trường tiểu học dạy tiếng Anh lớp 1, 2, với khoảng 17.800-18.000 học sinh tham gia. Việc dừng dạy tiếng Anh khiến phụ huynh xôn xao những ngày qua. Nhiều người cho hay đồng thuận đóng tiền để con được tiếp xúc tiếng Anh sớm, được giáo viên hướng dẫn, từ đó duy trì nề nếp học.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết trước đây việc thu tiền các hoạt động này căn cứ Nghị quyết 107/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, Luật Giáo dục sửa đổi năm 2025 và các nghị định hướng dẫn đã quy định rõ hơn về chi phí dịch vụ giáo dục.

Cụ thể, việc dạy Tiếng Anh tự chọn ở lớp 1-2 là hoạt động trong chương trình chính khóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, được ngân sách nhà nước chi trả nên trường không được thu tiền.

Đại diện Sở nhìn nhận đây là bài toán thực tiễn cần quan tâm bởi việc tổ chức dạy tiếng Anh ở các cấp học đòi hỏi sự đồng bộ về đội ngũ, chương trình, cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính. Trong khi đó, định mức nhân sự và ngân sách hiện tại chưa đủ để triển khai đồng loạt.

Giai đoạn 2025-2030, tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu 100% trường tiểu học dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1. Theo đại diện Sở, tỉnh đã có lộ trình để từng bước giải quyết vấn đề đội ngũ và kinh phí, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào nguồn thu từ phụ huynh.

Trước mắt, các trường phải tuân thủ quy định mới, không đặt ra các khoản thu hoặc vận dụng hình thức khác để thay thế. Những trường nào đủ điều kiện chuyên môn và có nguồn kinh phí hợp pháp mới được duy trì dạy tiếng Anh ở lớp 1, 2.