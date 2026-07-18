Bé trai nguy kịch sau thời gian gửi tại cơ sở can thiệp trẻ

Trước đó, đêm 15/7, tài khoản Facebook "Khu Kinh Tế Nghi Sơn" đăng tải bài viết phản ánh vụ việc kèm nhiều hình ảnh cháu bé đang điều trị trong bệnh viện. Nội dung bài đăng cho biết cháu là đứa con mà gia đình đã nhiều năm mong ngóng, chữa trị mới có được.

Theo chia sẻ, gia đình đưa cháu đến lớp can thiệp với mong muốn cải thiện khả năng giao tiếp nhưng sau đó cháu phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Kèm theo bài viết là nhiều hình ảnh ghi nhận các vết trầy xước trên mặt, vết bầm tím ở vùng sườn phải của cháu cùng các hình ảnh điều trị cấp cứu. Ngoài ra còn có các hình ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là cuộc trao đổi giữa mẹ cháu và người phụ trách cơ sở chăm sóc trẻ.

Cháu Lê Thanh Gia B. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tìm hiểu của phóng viên được biết, cháu bé tên là Lê Thanh Gia B. (sinh năm 2023), trú tại tổ dân phố Liên Sơn, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hiện cháu đang phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau thời gian ngắn được gửi tại một cơ sở nhận can thiệp trẻ tự kỷ, chậm nói thuộc địa bàn Tổ dân phố Hải Lâm, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hoá.

Theo thông tin từ gia đình, chiều 10/7, sau khi đón con từ cơ sở chăm sóc trẻ, người thân phát hiện trên vùng mặt, cổ tay cùng nhiều vị trí khác trên cơ thể cháu xuất hiện các dấu vết tổn thương bất thường. Cháu có biểu hiện quấy khóc, khó thở nên lập tức được đưa đến bệnh viện Bệnh viện Hợp Lực cấp cứu.

Sau đó, cháu được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Căn hộ nơi bà Hàn Thị Hằng nhận can thiệp, chăm sóc trẻ.

Trao đổi với phóng viên, chị Ngô Thị Ngọc Huyền (SN 2004), mẹ cháu bé cho biết, cơ sở mà gia đình gửi con do bà Hàn Thị Hằng (SN 1993) làm chủ, nhận can thiệp cho trẻ có biểu hiện tự kỷ, tăng động và chậm phát triển ngôn ngữ.

Theo chị Huyền, ngày 22/6, gia đình đưa cháu đến cơ sở để can thiệp "học nói". Chỉ sau một ngày, khi đón con về, chị phát hiện trên người cháu có một số vết trầy xước. Khi đó, người phụ trách cơ sở giải thích và cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng tương tự nên gia đình tiếp tục gửi cháu.

Tuy nhiên, đến chiều 10/7, khi đón con, gia đình phát hiện cháu có nhiều dấu hiệu bất thường hơn, trên cơ thể xuất hiện thêm các vết thương, cháu quấy khóc liên tục và có biểu hiện khó thở. Chị Huyền cho biết, hiện tại con trai được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương với tình trạng “gãy xương ức, dập tụy, dập tá tràng, dập phổi, tràn khí màng phổi cùng nhiều tổn thương khác”.

Theo báo cáo của UBND phường Hải Bình, sau khi nhận được thông tin vụ việc, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng Công an phường, Phòng Văn hóa - Xã hội cùng đại diện các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra nơi bà Hàn Thị Hằng tổ chức nhận trông giữ và can thiệp trẻ.

Kết quả kiểm tra cho thấy phòng nơi trông giữ trẻ là căn phòng được công ty bố trí làm nơi ở cho ông Nguyễn Anh Tuấn từ năm 2019 (bà Hàn Thị Hằng là vợ ông Tuấn). Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, phòng khách và nhiều khu vực chức năng đã được bố trí bàn ghế, tranh ảnh, thiết bị, đồ chơi và dụng cụ phục vụ việc trông giữ, can thiệp trẻ.

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, hiện trạng sử dụng căn hộ không còn phù hợp, mục đích ban đầu là nơi ở của công nhân.

Hiện trạng sử dụng căn hộ không còn phù hợp, mục đích ban đầu là nơi ở của công nhân.

Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Hàn Thị Hằng cho biết đã nhận trông giữ, can thiệp trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ, tăng động và trẻ có khó khăn về giao tiếp từ năm 2024; thời điểm đông nhất có khoảng 20 trẻ theo học.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, bà Hằng không xuất trình được quyết định thành lập cơ sở, văn bản cho phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc tổ chức cơ sở can thiệp, giáo dục trẻ khuyết tật theo quy định. Bà Hằng trình bày bản thân được đào tạo chuyên ngành sư phạm mầm non và từng tham gia một số khóa học, được cấp chứng chỉ liên quan đến giáo dục đặc biệt.

Theo UBND phường Hải Bình, cháu Lê Thanh Gia B. là một trong những trẻ được gia đình đưa đến phòng 2913 để bà Hàn Thị Hằng trông giữ và can thiệp. Khoảng 16h30 ngày 10/7, cháu phải nhập viện điều trị. Đến nay, cơ quan Công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, lời khai, hồ sơ y tế cùng các chứng cứ liên quan để làm rõ diễn biến vụ việc, nguyên nhân dẫn đến thương tích cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

UBND phường Hải Bình cho biết, do chưa có kết luận của cơ quan chuyên môn và cơ quan tiến hành tố tụng nên địa phương chưa kết luận nguyên nhân các dấu vết tổn thương trên cơ thể cháu, chưa xác định hành vi cụ thể của cá nhân liên quan cũng như chưa đưa ra hình thức xử lý.

Thời điểm phóng viên mặt tại nơi bà Hằng nhận trông giữ trẻ, căn phòng không khóa cửa nhưng bên trong tắt điện, không có người và cũng không còn trẻ theo học. Quan sát hiện trường cho thấy căn hộ được bố trí như một lớp học mầm non với bàn ghế nhỏ, đồ chơi, dụng cụ học tập và các thiết bị phục vụ hoạt động can thiệp trẻ.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Hải Bình, cho biết vụ việc đang được Công an phường Hải Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, xác minh.