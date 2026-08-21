Từ cô gái bán đồ cũ đến thủ khoa điểm tuyệt đối

Cuối tháng 6, Nguyễn Thị Bảo, sinh viên chuyên ngành Thương mại điện tử, trường Đại học Thương mại, nhận bằng cử nhân xuất sắc với điểm trung bình (GPA) 4/4.

"Mình không quá bất ngờ vì đã theo dõi bảng điểm từ trước, nhưng cũng tự hào vì đã hoàn thành mục tiêu một cách trọn vẹn", Bảo cho hay.

Bốn năm trước, với tổng điểm tổ hợp A01 (Toán, Lý, Hóa) đạt 27,5 điểm (đã gồm ưu tiên), Bảo từng phân vân chọn ngành. Lớn lên ở Thái Nguyên, nhiều người thân làm việc trong các khu công nghiệp, nữ sinh từng nghĩ sẽ theo ngành kỹ thuật để có công việc ổn định.

Dù vậy, Bảo cũng hứng thú với lĩnh vực kinh tế vì từng bán quần áo cũ (second hand) trên mạng từ lớp 10. Ban đầu, nữ sinh nhập vài sản phẩm để bán thử, khi khách đông hơn, cô nhập cả kiện hàng lớn, tự phân loại, chụp ảnh, đăng bán và tư vấn khách hàng. Công việc không chỉ giúp Bảo có những khoản tiết kiệm đầu tiên, mà còn rèn kỹ năng quản lý thời gian.

Nguyễn Thị Bảo trong ảnh kỷ yếu tại trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau nhiều lần cân nhắc và được gia đình động viên, Bảo quyết định chọn ngành Thương mại điện tử vì tin đây là ngành có nhiều cơ hội phát triển.

Học kỳ đầu, Bảo đạt điểm GPA 4, rồi duy trì thành tích tuyệt đối trong bốn học kỳ liên tiếp. Từ đó, nữ sinh tự tin hướng tới mục tiêu tốt nghiệp với điểm tuyệt đối.

"Càng học, mình càng thấy tiếc nếu để bảng điểm thấp đi chỉ vì chủ quan ở một môn nào đó", nữ sinh chia sẻ.

Bảo cho rằng sự chủ động và tính kỷ luật là quan trọng nhất để học tốt. Trước mỗi học kỳ, nữ sinh đều tìm hiểu chương trình, đọc đánh giá của sinh viên khóa trên về giảng viên để chọn lớp phù hợp. Trong giờ học, Bảo ghi chú những nội dung mà giảng viên nhấn mạnh, thường nhận làm trưởng nhóm ở các bài tập lớn vì được chủ động sắp xếp công việc.

Khoảng một tháng trước kỳ thi, Bảo bắt đầu xây dựng kế hoạch ôn tập, phân bổ thời gian cho mỗi môn, ưu tiên hơn với những môn khó. Ngoài ra, nữ sinh hệ thống lại kiến thức đã học để ôn tập, bởi quá trình này giúp hiểu và nhớ bài lâu hơn.

Theo Bảo, nhiều sinh viên thường tìm mẹo học thuộc nhanh khi kỳ thi đã cận kề, song, với lượng kiến thức lớn ở bậc đại học, cách này gần như không hiệu quả.

"Có những môn mà đề cương hơn 100 trang, nếu tích lũy từ đầu học kỳ thì đến mùa thi sẽ nhẹ hơn rất nhiều", nữ sinh ví dụ.

Trong số các học phần chuyên ngành, môn khó nhưng cũng hay nhất với Bảo là Thiết kế và triển khai website. Sinh viên phải làm một website hoàn chỉnh, gồm cả viết code. Không có nền tảng lập trình, Bảo tự học qua các video trên YouTube.

"Lúc đó mình chưa nghĩ đến việc dùng AI hỗ trợ nên gần như mọi thứ đều tự mày mò", Bảo kể. Quá trình này giúp nữ sinh phát triển kỹ năng lập trình và rèn khả năng tự học, giải quyết vấn đề.

Cô Lê Thị Hoài, giảng viên Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử, ấm tượng với nữ sinh ở tinh thần học tập nghiêm túc và chủ động.

"Bảo luôn đặt mục tiêu rõ ràng cho từng học kỳ, từng môn học rồi kiên trì thực hiện. Em luôn xung phong phát biểu trên lớp, thường xuyên đặt câu hỏi để làm rõ vấn đề và có tinh thần tự học rất cao", cô Hoài nhận xét.

Ngoài học, Bảo đi làm thêm. Nữ sinh từng làm gia sư, nhân viên trung tâm tiếng Anh, trước khi thử sức ở một startup giáo dục. Từ chỗ là cộng tác viên, Bảo dần được giao phát triển, chăm sóc khách hàng quanh khu vực Đại học Thương mại. Nhờ thế, nữ sinh tự trang trải chi phí sinh hoạt và bắt đầu gửi một phần thu nhập về nhà.

Bảo dự định tiếp tục gắn bó với công việc hiện tại. Xa hơn, nữ sinh mong muốn học thạc sĩ ngành Marketing hoặc Thương mại điện tử để có cơ hội trở thành giảng viên.