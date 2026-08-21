Sinh viên bất bình vì khoản 'phạt' 10-20 triệu nếu tốt nghiệp muộn

Ngày 20/8, các bài đăng về sự việc lan truyền, thu hút hàng nghìn tương tác trên mạng xã hội Threads. Ở dưới bài viết, nhiều người cho rằng trường Đại học Ngân hàng TP HCM lạm thu, làm trái quy định.

Cụ thể, trong thông báo học phí năm học 2026-2027 hồi đầu tháng 8, trường áp dụng khoản "học phí quá hạn" với sinh viên hệ đại học. Nếu tốt nghiệp muộn vì nợ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, các em phải đóng tiền bằng 50% mức trần học phí của trường, tức khoảng 10-20 triệu đồng. Cứ quá 5 tháng, sinh viên phải đóng một lần.

"Đây là điều vô lý", Hoàng Ngân, sinh viên đã tốt nghiệp muộn một năm, nói. Nữ sinh cho rằng học phí là khoản người học trả để bù đắp chi phí dịch vụ đào tạo và hỗ trợ học tập, nhưng họ đã hoàn thành chương trình nghĩa là không còn dùng dịch vụ.

Ngân cũng dẫn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết thời gian đào tạo tối đa với hệ cử nhân gấp hai lần thời gian chuẩn, tức khoảng 8 năm. Do đó, dù trễ tốt nghiệp, sinh viên vẫn nằm trong khung thời gian cho phép, trường không thể gắn nhãn "quá hạn" để thu phí.

Thông báo thu học phí quá hạn của trường Đại học Ngân hàng TP HCM. Ảnh: Chụp màn hình

Trả lời VnExpress tối 20/8, GS. TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TP HCM, cho biết "quy định" này áp dụng với sinh viên từ năm 2022 trở đi và được thông báo ngay khi nhập học. Đây chỉ là cảnh báo, không phải quy định chính thức.

"Trường chưa thu phí của em nào và cũng không thể thu nếu sinh viên không đăng ký tín chỉ học tập, sử dụng dịch vụ", ông nói.

Theo ông, mỗi khóa có khoảng 20-22% số sinh viên tốt nghiệp trễ hạn, vì nhiều lý do: học chậm tiến độ, nợ môn, thiếu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, khóa luận không đạt,... Điều này ảnh hưởng cơ hội học tập, làm việc của các em.

Để đốc thúc sinh viên, trường thường gọi điện, gửi email nhưng phần lớn không trả lời. Do đó, trường đành đặt ra "quy định" nói trên như sự cảnh báo nghiêm khắc.

"Khi liên quan quyền lợi cá nhân, các em mới chủ động liên hệ. Lúc này trường mới có cơ hội trực tiếp gặp sinh viên để nhắc nhở, đốc thúc hoàn thành việc tốt nghiệp", ông Trung giải thích.

Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ hiện là yêu cầu bắt buộc để sinh viên tốt nghiệp đại học, ngoài việc hoàn thành các môn theo chương trình. Với trường Đại học Ngân hàng TP HCM, điều kiện về ngoại ngữ là bậc 3-4/6 (chứng chỉ B1) và tin học cơ bản.

Học phí năm 2026-2027 của trường với hệ chuẩn là 19,6-29,8 triệu đồng và 39-41,2 triệu với hệ chất lượng cao.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngân hàng TP HCM, ngày 4/7. Ảnh: HUB