Tắm nước đá có tốt như lời đồn? Những rủi ro ít người biết

Lợi ích của việc tắm nước đá

Hỗ trợ giảm đau cơ

Nước lạnh có thể làm chậm quá trình truyền tín hiệu đau từ các dây thần kinh đến não, nhờ đó giúp giảm cảm giác nhức mỏi. Đây cũng là lý do tắm nước lạnh thường được áp dụng sau khi vận động cường độ cao, đặc biệt với tình trạng đau cơ khởi phát muộn.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận liệu pháp lạnh có thể hỗ trợ kiểm soát đau ở người mắc một số bệnh mạn tính như viêm khớp dạng thấp, gout hoặc đau cơ xơ hóa nhờ tác động giảm viêm và thư giãn cơ.

Kích thích hoạt động của cơ thể, tăng tiêu hao năng lượng

Khi tiếp xúc với nước lạnh, cơ thể phải điều chỉnh để thích nghi với nhiệt độ thấp. Quá trình này kích thích hoạt động của hệ tim mạch, hô hấp và chuyển hóa, đồng thời khiến cơ thể tăng tiêu hao năng lượng để duy trì thân nhiệt.

Tuy nhiên, không nên xem tắm nước đá là phương pháp giảm cân chính. Hiệu quả kiểm soát cân nặng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào chế độ ăn uống, vận động và lối sống.

Tắm nước đá được nhiều người lựa chọn để phục hồi sau vận động, giảm đau mỏi cơ và tăng cảm giác tỉnh táo

Hỗ trợ giảm sưng đau

Tác động của nước lạnh tương tự một phần cơ chế của chườm lạnh. Nhiệt độ thấp khiến mạch máu co lại, từ đó làm giảm lưu lượng máu đến khu vực bị tổn thương và có thể hạn chế tình trạng sưng viêm.

Bên cạnh đó, nhiệt độ lạnh làm giảm tốc độ dẫn truyền của dây thần kinh, giúp giảm cảm giác đau trong thời gian ngắn.

Cải thiện tinh thần

Tiếp xúc với nước lạnh kích thích hệ thần kinh giao cảm và làm cơ thể tăng giải phóng một số chất dẫn truyền thần kinh như norepinephrine. Điều này có thể tạo cảm giác tỉnh táo, sảng khoái và giảm cảm giác mệt mỏi ở một số người sau khi tắm.

Tuy nhiên, mức độ cải thiện tâm trạng khác nhau ở mỗi người và không nên xem tắm nước đá là biện pháp điều trị các vấn đề sức khỏe tinh thần.

Hỗ trợ sức khỏe da và tóc

So với nước nóng, nước mát có thể giúp hạn chế tình trạng da bị khô do mất lớp dầu tự nhiên. Việc tránh tắm nước quá nóng cũng góp phần bảo vệ hàng rào bảo vệ da và hạn chế tóc trở nên khô xơ.

Dù vậy, không có bằng chứng cho thấy tắm nước đá có thể trực tiếp làm se khít lỗ chân lông hoặc mang lại tác dụng đặc biệt cho tóc và da. Việc chăm sóc da, tóc đúng cách vẫn đóng vai trò quan trọng hơn.

Những rủi ro khi tắm nước đá

Ngâm mình trong nước quá lạnh hoặc quá lâu có thể gây nhiều rủi ro, nhất là khi cơ thể chưa thích nghi. Một số vấn đề có thể gặp gồm viêm mô mỡ lạnh gây đau, sưng, ngứa; sốc lạnh khiến nhịp tim, nhịp thở và huyết áp tăng đột ngột; hạ thân nhiệt nếu tiếp xúc kéo dài; bỏng lạnh gây tổn thương da, phồng rộp, thậm chí hoại tử; và tổn thương thần kinh với biểu hiện tê bì, đau hoặc yếu cơ.

Những ai không nên tắm nước đá

Người có bệnh nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tắm nước đá. Đặc biệt, người mắc bệnh tim, phổi, phụ nữ mang thai, người mắc hội chứng Raynaud và người đang cảm lạnh, cúm hoặc sốt nên thận trọng hoặc tránh phương pháp này do nguy cơ ảnh hưởng đến tuần hoàn, hô hấp và khả năng điều hòa thân nhiệt.