Phụ huynh học sinh phải đóng những khoản tiền này trong năm học mới

Những đối tượng nào được miễn học phí?

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 238/2025/NĐ-CP thay thế Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP đối tượng được miễn học phí bao gồm:

1. Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông (học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông) trong cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người khuyết tật.

4. Người học từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học giáo dục đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

5. Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên) theo quy định của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

6. Học sinh trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học.

7. Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông, bà (trong trường hợp ở với ông, bà) thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

8. Sinh viên học chuyên ngành Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

9. Học viên sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú chuyên khoa chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu tại cơ sở giáo dục công lập thuộc khối ngành sức khỏe.

10. Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của Chính phủ về quy định chính sách đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.

11. Người học thuộc đối tượng của các chương trình, đề án được miễn học phí theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

12. Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.

13. Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

14. Người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Các ngành, nghề chuyên môn đặc thù do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định.

Theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP, năm học 2026-2027, học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước được miễn học phí.

Nghị định này áp dụng đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (người học) đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp; các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tuy được miễn học phí nhưng phụ huynh học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập vẫn phải đóng góp các khoản thu khác đầy đủ trong năm học mới theo quy định.

Theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, học sinh công lập trên cả nước được hưởng chính sách miễn học phí. Ảnh minh họa: THPD

Được miễn học phí nhưng phụ huynh vẫn phải đóng góp những khoản nào trong năm học mới?

Dưới đây là những khoản phụ huynh học sinh phải đóng góp vào đầu năm học mới:

Đồng phục

Theo Điều 9, Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT, kinh phí cho việc may, mua, thuê, mượn đồng phục và lễ phục lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, đóng góp của học sinh, sinh viên hoặc các nguồn thu hợp pháp khác và phải được công khai thu, chi.

Theo quy định nêu trên, nhà trường được phép thu tiền danh mục đồng phục học sinh và phụ huynh phải đóng góp đầy đủ.

Bảo hiểm y tế học sinh

Luật Bảo hiểm y tế quy định, học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế.

Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó có nội dung nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên từ 30% lên tối thiểu là 50%.

Hiện mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của học sinh được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó, mức lương cơ sở đang áp dụng 2.530.000 đồng/tháng.

Mức đóng bảo hiểm y tế đối với mỗi học sinh, sinh viên trong một năm là 4,5% x 2.530.000 x 12 tháng = 1.366.200 đồng/năm.

Các khoản thu khác

Ngoài ra, phụ huynh phải đóng thêm một số khoản tiền riêng thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh ở từng địa phương, hoặc thu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân từng tỉnh/thành phố.

Những khoản tiền này bao gồm: Tiền chăm sóc bán trú, trang thiết bị phục vụ bán trú, quỹ lớp, học phẩm cho trẻ mầm non, nước uống…