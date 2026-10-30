Trường ở TP HCM đổi tiết học liên kết, cho nghỉ thứ bảy

Chia sẻ hình ảnh thời khóa biểu mới hôm qua, một phụ huynh trường Tiểu học Hà Huy Giáp viết: "Nhìn lịch học của con, tôi mừng quá".

Người mẹ cho hay dù còn khó khăn về cơ sở vật chất nhưng trường đã sắp xếp để học sinh được nghỉ thứ bảy, chỉ phải đến trường một buổi chiều trong tuần. Các môn liên kết được bố trí vào cuối buổi sáng, phụ huynh không có nhu cầu cho con tham gia có thể đón con về.

Ở dưới bài đăng, nhiều bình luận đồng tình.

Trả lời VnExpress trưa 30/10, bà Nguyễn Hoàng Yến, Hiệu trưởng, xác nhận thời khóa biểu mới được áp dụng từ đầu tháng 11, để phù hợp quy định của Thông tư 85. Trước đó, trường xếp lịch học môn liên kết (Công dân số, Trí tuệ nhân tạo, STEM) xen vào giờ chính khóa buổi sáng.

Bà cho hay cuối năm học trước đã lấy ý kiến phụ huynh về nhu cầu đăng ký các môn này, trên cơ sở đồng thuận, trường mới tổ chức. Việc khảo sát lại hiện khó khả thi vì gây xáo trộn khâu tổ chức. Trong khi, theo hướng dẫn, những nội dung đã triển khai trước 15/11 vẫn được tiếp tục đến cuối năm học.

Ngoài điều chỉnh lịch môn liên kết, trường sắp xếp để học sinh nghỉ thứ bảy.

"Đây là bài toán không đơn giản do hạn chế về cơ sở vật chất. Trường phải tận dụng phòng họp hội đồng và các phòng chức năng để bố trí các lớp học thêm một buổi chiều", bà Yến nói.

Theo chương trình phổ thông, trường tiểu học tổ chức dạy hai buổi mỗi ngày. Tuy nhiên trường Hà Huy Giáp với quy mô lớn (72 lớp, 3.500 học sinh), thiếu phòng học, nên chủ yếu dạy một buổi mỗi ngày, thêm lịch học thứ bảy nhiều năm qua.

"Điều chỉnh khiến học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động khác đồng thời giảm áp lực cho giáo viên khi phải làm việc vào ngày cuối tuần", bà Yến chia sẻ.

Theo Thông tư 85 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoạt động giáo dục theo nhu cầu (thường gọi là môn liên kết) phải theo nguyên tắc tự nguyện, không ép buộc hoặc vận động; không được bố trí xen kẽ trong thời khóa biểu chính khóa.

Tiểu học Hà Huy Giáp nằm trong số ít trường điều chỉnh việc này, nhiều trường khác cho hay đang chờ hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh trường Tiểu học Hà Huy Giáp tham gia ngày hội STEM, tháng 3. Ảnh: Fanpage trường