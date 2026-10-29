Thầy giáo nước ngoài tát, túm cổ học sinh lớp 2 ở trường

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 22/9 ở trường phổ thông Việt - Hoa tại phường Cái Răng, được camera an ninh ghi lại.

Theo hình ảnh trong video, ngoài học sinh, lớp học lúc này còn có hai người đàn ông. Một người đi xuống dãy bàn, tát vào mặt hai học sinh ngồi hàng đầu, sau đó lôi tay và túm cổ một học sinh khác, nhấc bổng lên để đưa ra khỏi lớp. Một trong hai em bị tát ở trên bị tát thêm lần nữa khi người này quay trở lại.

Chiều 28/10, thầy Trần Tấn Bửu, Hiệu trưởng trường phổ thông Việt - Hoa, cho biết đây là giáo viên tiếng Anh, 35 tuổi, quốc tịch Nga. Người đàn ông còn lại là trợ giảng người Việt. Cả hai không phải giáo viên cơ hữu của trường, mà từ một trung tâm bên ngoài đến giảng dạy chương trình Anh văn tăng cường theo hợp đồng liên kết.

Lớp 2A2 thời điểm đó có 36 học sinh, được chia thành hai nhóm để thực hành giao tiếp với giáo viên nước ngoài. Theo thầy Bửu, trước khi xảy ra vụ việc, giáo viên tỏ ra vui vẻ, học trò còn thoải mái giao lưu.

Tuy nhiên, vào khoảng 8 phút cuối tiết học, thầy giáo bất ngờ có hành vi bạo lực khiến trợ giảng không kịp phản ứng. Do hệ thống camera chỉ ghi hình mà không thu âm, nhà trường chưa thể xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến hành động trên.

Ban giám hiệu đã xin lỗi học sinh và phụ huynh, đồng thời trình báo cơ quan công an để điều tra, xử lý. Phía trung tâm Anh ngữ đã cắt hợp đồng làm việc với nam giáo viên.

Phổ thông Việt - Hoa là trường tư thục, hoạt động hơn 20 năm nay. Trường này hiện có 36 lớp với hơn 1.000 học sinh, từ mầm non đến lớp 12.

Hình ảnh thầy giáo túm cổ một học sinh, đưa ra khỏi lớp hôm 22/9. Ảnh: Cắt từ video