Trụ sở cũ 'lột xác' thành trường ba cấp học ở TP HCM

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Sau sáp nhập, trụ sở UBND quận 12 cũ được cải tạo thành trường liên cấp TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng. So với năm 2019, kiến trúc và khuôn viên không thay đổi, nhưng nhiều hạng mục được cải tạo để hợp với công năng trường học.

Hiệu trưởng Lê Văn Minh cho biết tổng kinh phí sửa chữa, cải tạo phòng ốc và mua sắm thiết bị dạy học trong giai đoạn đầu khoảng 34 tỷ đồng.

Khuôn viên trường rộng 3,2 ha với nhiều mảng xanh. Tòa nhà chính từng là trụ sở làm việc được chuyển sang màu sơn xanh. Sau khai giảng, trường vẫn cải tạo thêm để có không gian vui chơi cho học sinh. Năm đầu đi vào hoạt động, trường có 800 học sinh ở ba khối 1, 6, 10 và 43 giáo viên, nhân viên. Riêng khối 10 có 10 lớp với hơn 450 em. Đây là trường công lập liên cấp từ tiểu học đến THPT thứ hai của TP HCM, sau TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn.

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Sau gần 2 tháng thi công, cải tạo, trường ngăn được 48 phòng từ tòa chính của UBND quận 12 cũ. Số này dùng để làm phòng học và phòng chức năng.

Theo hiệu trưởng, do các phòng làm việc cũ nhỏ hơn tiêu chuẩn của một lớp học nên trường phải đập tường để thông, sau đó chia lại bằng vách ngăn nhôm.

Do đó, nhiều phòng học vẫn còn cột. Bù lại, diện tích phòng được mở rộng lên khoảng 60 m2, có góc nhìn ra khuôn viên xanh mát.

Mỗi phòng được trang bị hai máy lạnh, 2-3 quạt treo tường, bảng trượt và bảng tương tác hoặc tivi.

Mỗi lớp học có khoảng 35 học sinh.

Nguyễn Kiều Khánh Ngọc, lớp 10A5, trong giờ học môn Giáo dục quốc phòng tại trường.

"Trường rất rộng, bàn ghế và đồ dùng đều còn mới, đồng phục cũng được các bạn khen đẹp", nữ sinh nói.

Học sinh lớp 1 ăn trưa tại phòng rồi ngủ trưa đến 14h. Khối 6, 10 ăn bán trú lúc 11h05 và vào học ca chiều lúc 13h30. Toàn trường có gần 500 em đăng ký ăn bán trú. Trường có 2 phòng ngủ bán trú cho học sinh khối 1, còn các lớp 6, 10 nghỉ trưa ngay tại phòng học.

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Tòa nhà tiếp dân của quận 12 cũ (ảnh sau) với hàng dây leo phủ kín trần và bốn góc hành lang được chuyển thành căn tin.

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Bên trong căn tin của trường sau cải tạo, thay đổi nhiều so với không gian làm việc cũ.

Theo hiệu trưởng, ở giai đoạn sau, trường được đầu tư xây dựng thêm tòa nhà để tách biệt các cấp học, ngoài ra là nhà thi đấu đa năng, hồ bơi.

Nhân viên chăm sóc các mảng xanh trong khuôn viên trường. Các khâu cải tạo vẫn tiếp diễn, gồm lắp đặt thiết bị ở thư viện, phòng tin học, STEM, thí nghiệm...

Khu vực quận 12 cũ là điểm nóng tuyển sinh đầu cấp do thiếu trường lớp. Trường Lê Thị Riêng đi vào hoạt động góp phần giảm áp lực tuyển sinh ở phường Thới An và vùng lân cận.

Ngoài TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, UBND quận Tân Phú cũ cũng được chuyển đổi thành trường THPT Thoại Ngọc Hầu. Ngoài ra, thành phố chủ trương chuyển đổi công năng 23 trụ sở dôi dư sau sáp nhập khác làm trường học, bệnh viện.