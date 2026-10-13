6 loại hải sản mẹ bầu, trẻ nhỏ tuyệt đối không đụng đũa

Tôi được biết hải sản là loại thực phẩm giàu đạm, tốt cho trẻ em và bà bầu. Tuy nhiên, không phải loại nào 2 nhóm này đều sử dụng được. Xin bác sĩ cho biết cụ thể đó là loại nào? (Hải Hà, Cầu Giấy, Hà Nội)

PGS. TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng tư vấn:

Cá, tôm, cua, ngao, sò là những thực phẩm giàu protein, omega-3, vitamin và khoáng chất, có lợi cho sức khỏe mẹ bầu và sự phát triển của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, một số loại hải sản có thể chứa kim loại nặng như thủy ngân trong khi hải sản sống hoặc chưa chín kỹ có nguy cơ chứa vi khuẩn, virus và ký sinh trùng.

Vậy mẹ bầu và trẻ nhỏ nên ăn hải sản thế nào để vừa nhận được lợi ích dinh dưỡng, vừa giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe?

Thủy ngân, đặc biệt là methylmercury, có thể tích lũy trong cá. Những loại cá lớn, sống lâu và ăn các loài cá khác thường có xu hướng chứa nhiều thủy ngân hơn. Thai nhi và trẻ nhỏ nhạy cảm hơn với tác động của methylmercury vì não và hệ thần kinh vẫn đang phát triển. Tuy nhiên, người dân không nên vì lo ngại thủy ngân mà loại bỏ hoàn toàn cá và hải sản khỏi khẩu phần.

Bà bầu, trẻ nhỏ cần lưu ý một số loại hải sản. Ảnh: Thu Sang

Mẹ bầu và trẻ nhỏ nên tránh các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao, điển hình như: Cá mập, cá kiếm, cá thu vua, cá cờ (marlin), cá nhám cam, cá ngừ mắt to (bigeye tuna).

Không phải tất cả các loại cá ngừ đều có mức thủy ngân giống nhau. Vì vậy, bạn khi lựa chọn cá ngừ, cần chú ý loại cá và nguồn gốc sản phẩm. Ngược lại, nhiều loại cá và hải sản phổ biến như cá hồi, cá rô phi, tôm, cua, ngao, sò thường thuộc nhóm có hàm lượng thủy ngân thấp và có thể sử dụng trong chế độ ăn phù hợp.

Nếu thủy ngân liên quan đến loại cá, thì nguy cơ nhiễm khuẩn lại phụ thuộc nhiều vào độ tươi, nguồn gốc và cách chế biến. Mẹ bầu và trẻ nhỏ không nên ăn cá sống, sushi/sashimi có cá sống, hàu/ốc/sò sống hoặc hải sản tái, chưa chín kỹ.

Những thực phẩm này có thể chứa vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng gây ngộ độc và nhiễm khuẩn. Đặc biệt, phụ nữ mang thai có thể gặp biến chứng nghiêm trọng hơn khi mắc một số bệnh do thực phẩm. Vì vậy, hải sản cần được nấu chín kỹ trước khi ăn.

Mẹ bầu và trẻ nhỏ không cần kiêng hải sản. Cá và hải sản vẫn là nguồn dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể. Điều cần làm là tránh các loại cá lớn, cá biển sâu có hàm lượng thủy ngân cao, ăn đa dạng các loại hải sản ít thủy ngân và tuyệt đối không ăn hải sản sống hoặc chưa chín kỹ.

Mọi người hãy nhớ: “Chọn đúng - ăn đa dạng - nấu chín kỹ - nguồn gốc rõ ràng” để hải sản trở thành thực phẩm bổ dưỡng và an toàn cho cả mẹ và bé.