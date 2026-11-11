Thi lớp 10 theo 3 khối chuyên, Bộ GD-ĐT dự kiến cách tính điểm ra sao?

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định trường chuyên tổ chức lớp học theo 3 khối chuyên: Khoa học tự nhiên (gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học), Khoa học xã hội (gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) và Khối Ngoại ngữ, thay vì tổ chức lớp chuyên theo từng môn học như hiện nay.

Dự kiến cách tính điểm thi lớp 10 chuyên mới

Cách thức tổ chức tuyển sinh và tính điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên cũng được đổi mới.

Các khối chuyên truyền thống gồm Toán, Tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học sẽ thành khối chuyên Khoa học tự nhiên và tuyển sinh đầu vào bằng công thức tính điểm xét tuyển: = Toán nâng cao * tối thiểu hệ số 2 + Văn cơ bản *1 + Bài thi đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học tự nhiên *1.

Các khối chuyên truyền thống Văn, Lịch sử, Địa lý sẽ thành khối chuyên Khoa học xã hội và tuyển sinh đầu vào lớp 10 bằng công thức xét tuyển: = Toán cơ bản *1 + Văn nâng cao * tối thiểu hệ số 2 + Bài thi đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học xã hội *1 .

Khối chuyên Ngoại ngữ tuyển sinh đầu vào bằng công thức tính điểm xét tuyển: = Toán cơ bản *1 + Văn cơ bản *1 + Ngoại ngữ * 2.

Trong đó, bài thi Toán, Ngữ văn (không phải bài thi nâng cao) sử dụng đề thi chung của Sở GD-ĐT dành cho kỳ thi tuyển sinh vào các trường THPT trên địa bàn. Trường hợp địa phương không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10, Sở GD-ĐT tổ chức các bài thi này cho học sinh dự tuyển vào trường chuyên.

Các bài thi Toán nâng cao, bài thi Ngữ văn nâng cao, bài thi ngoại ngữ do Sở GD-ĐT quy định trên nền tảng yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Bài thi đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học tự nhiên, khoa học xã hội là bài thi tổng hợp, đánh giá năng lực đọc hiểu, tư duy logic, lập luận và giải quyết vấn đề trên nền tảng yêu cầu cần đạt của môn Khoa học tự nhiên (đối với khối chuyên Khoa học tự nhiên); môn Lịch sử và Địa lí (đối với khối chuyên Khoa học xã hội) cấp THCS; không yêu cầu kiến thức chuyên sâu của từng môn học.

Dưới đây là dự kiến các bài thi vào 3 khối chuyên ở các trường chuyên theo dự thảo của Bộ GD-ĐT:

Hiện nay, học sinh thi lớp 10 chuyên làm bài thi 4 môn. Dù đề thi và cách tính điểm khác nhau giữa các trường thuộc Sở GD-ĐT và thuộc đại học, song điểm chung là môn chuyên được nhân hệ số 2.

Với dự kiến thay đổi trên, học sinh dự định thi các môn chuyên tự nhiên, xã hội chịu tác động mạnh nhất. Ví dụ, học sinh thi lớp 10 chuyên Hóa học sẽ làm bài Toán nâng cao (tối thiểu hệ số 2), Văn, bài thi đánh giá năng lực; thay vì làm bài thi Toán - Văn - Tiếng Anh và môn Hóa học chuyên (hệ số 2) như hiện nay.

Học sinh dự thi lớp 10 trường chuyên ở Hà Nội các năm trước. Ảnh: Thanh Hùng.

Thi vào khối chuyên chung trước, chọn định hướng chuyên sâu sau

Cũng theo dự thảo thông tư, điểm mới khác so với hiện nay là khi vào lớp 10, học sinh chưa học định hướng chuyên sâu ngay. Sang học kì II của lớp 10, học sinh mới học định hướng và từ lớp 11 mới học theo hướng chuyên sâu.

Cụ thể, trong học kỳ I lớp 10, học sinh được học tập, trải nghiệm, tham gia các dự án nhập môn và được tư vấn để xác định lĩnh vực, ngành nghề mình quan tâm.

Cuối học kỳ I lớp 10, ngoài môn học bắt buộc của khối (Toán đối với khối Khoa học tự nhiên, Ngữ văn đối với khối Khoa học xã hội và ngoại ngữ trúng tuyển đối với khối Ngoại ngữ), mỗi học sinh đăng ký thêm 2 môn để học chuyên sâu. Việc lựa chọn căn cứ vào năng lực, sở trường và định hướng xét tuyển đại học của học sinh. Các tổ hợp có thể gồm Toán - Vật lý - Hóa học, Toán - Hóa học - Sinh học, Toán - Vật lý - Tin học hoặc Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý.

Từ học kỳ II lớp 10, học sinh học các chuyên đề định hướng theo những môn đã đăng ký chuyên sâu. Từ lớp 11, các em chuyển sang học ổn định chương trình nâng cao tại lớp chuyên theo môn học. Lớp này gồm học sinh từ một hoặc nhiều lớp trong cùng khối chuyên có cùng lựa chọn môn chuyên sâu.

Học sinh có nguyện vọng được xem xét thay đổi môn học chuyên sâu vào cuối năm lớp 10 hoặc cuối lớp 11 trên cơ sở tư vấn, đánh giá năng lực và ý kiến đồng ý của phụ huynh.