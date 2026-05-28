Thông tin đề thi Toán tuyển sinh lớp 10 ở Huế có tổng 11 điểm trên mạng xã hội: Sở GD&ĐT đề nghị công an vào cuộc

Ngày 27/5, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh đề thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế với tổng điểm lên đến 11 điểm.

Đề thi được trang Facebook có tích xanh đăng tải.

Cụ thể, một trang Facebook có tích xanh mang tên "Tin giáo dục TP Huế" đăng tải hình ảnh đề thi gồm 8 câu hỏi. Tuy nhiên, khi cộng điểm từng câu trong đề thi này, tổng điểm lên tới 11 thay vì thang điểm 10 theo quy định.

Ngay sau khi xuất hiện, hình ảnh đề thi trên thu hút nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Trong đó, nhiều tài khoản cho rằng đề thi có dấu hiệu bị cắt ghép, chỉnh sửa.

Theo tìm hiểu, đề thi lan truyền trên mạng đã bị ghép thêm "Câu 8" với giá trị 1 điểm ở cuối trang, khiến tổng điểm toàn bài tăng lên thành 11 điểm.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trang Facebook nói trên đăng sai và trang có tích xanh này cũng không liên quan ngành. Sở đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ trước việc đưa tin sai sự thật gây hoang mang.