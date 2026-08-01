Chàng trai trở thành giáo sư đại học trẻ nhất thế giới khi mới 18 tuổi

Theo Guinness World Records, Nathan Thomas (sinh ngày 9/9/2004) chính thức lập kỷ lục giáo sư đại học trẻ nhất khi anh bắt đầu giảng dạy tại Miami Dade College vào tháng 8/2023, lúc 18 tuổi 346 ngày.

Lớp học đầu tiên của anh là Lập trình C dành cho kỹ sư. Điều đặc biệt là phần lớn sinh viên trong lớp đều trạc tuổi giảng viên.

"Tất cả mọi người đều đến lớp với cùng một mục tiêu là học tập. Tuổi tác thực sự không còn quan trọng. Tôi chỉ tập trung làm tốt công việc của mình và giúp sinh viên nhiều nhất có thể. Nếu họ sẵn sàng nỗ lực, đó mới là điều đáng quan tâm", Nathan chia sẻ với Guinness.

Nathan Thomas (Mỹ) trở thành giáo sư đại học trẻ nhất thế giới khi 18 tuổi 346 ngày. Ảnh: Guinness World Records

Nathan quay trở lại chính ngôi trường mình từng theo học từ năm 10 tuổi để đứng lớp. Năm 14 tuổi, anh chuyển sang học tại Florida International University.

Đến năm 18 tuổi, khi nhiều bạn bè mới bắt đầu bước vào đại học, Nathan đã hoàn thành cả bằng cử nhân và thạc sĩ ngành kỹ thuật điện, đều với thành tích xuất sắc.

Việc trở thành giảng viên ở tuổi 18 giúp Nathan phá kỷ lục do nhà toán học Scotland Colin Maclaurin nắm giữ từ năm 1717. Maclaurin trở thành giáo sư khi mới 19 tuổi và giữ kỷ lục này trong suốt 306 năm.

Nathan cũng trẻ hơn 16 ngày so với Alia Sabur khi bà lập kỷ lục giáo sư nữ trẻ nhất thế giới vào năm 2008, ở tuổi 18 năm 362 ngày.

Đam mê học tập từ nhỏ

Nathan sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm kỹ sư. Ngay từ nhỏ, anh đã yêu thích toán học và các lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học).

"Toán học là môn đầu tiên thực sự khiến mọi thứ trở nên rõ ràng với tôi", anh nói.

Nathan Thomas lập kỷ lục vào tháng 8/2023 khi bắt đầu giảng dạy tại Miami Dade College. Ảnh: Guinness World Records

Nathan cho biết cha mẹ, đặc biệt là mẹ, có ảnh hưởng lớn đến cách anh tư duy.

"Mẹ luôn có cách biến những điều phức tạp trở nên đơn giản. Tôi nghĩ điều đó đã ảnh hưởng đến mình nhiều hơn những gì tôi từng nhận ra", Nathan chia sẻ.

Theo Nathan, điều khiến anh yêu thích công việc giảng dạy nhất là khoảnh khắc sinh viên bỗng hiểu ra một khái niệm vốn tưởng như rất khó.

"Đó là một cảm giác rất khác so với việc tự mình giải được một bài toán, giống như được sống lại niềm vui ấy thông qua người khác. Việc giảng dạy cũng buộc tôi phải hiểu môn học ở một mức độ sâu sắc hơn. Tôi học được từ sinh viên nhiều không kém, thậm chí còn nhiều hơn những gì họ học từ tôi", giảng viên trẻ nói.

Theo đuổi luật để kết hợp với kỹ thuật

Niềm đam mê học tập tiếp tục đưa Nathan trở lại giảng đường. Hiện anh theo học chương trình Juris Doctor (JD) tại University of Miami School of Law và dự kiến tốt nghiệp vào năm 2028.

Song song với việc học, Nathan vẫn giảng dạy các khóa học trực tuyến.

Trong tương lai, anh muốn theo đuổi lĩnh vực luật sở hữu trí tuệ, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

"Kỹ thuật giúp tôi biết cách chia nhỏ những vấn đề phức tạp và giải quyết chúng một cách có hệ thống. Tôi cũng áp dụng cách tiếp cận đó khi học luật", Nathan nói.

Nathan vào đại học từ 14 tuổi. Ảnh: Guinness World Records

Ngoài công việc và học tập, Nathan cũng có những sở thích như nhiều người trẻ khác. Anh thích chơi bóng rổ, tennis, golf, chơi piano cổ điển và nghe nhạc.

Chia sẻ với những người trẻ đang theo đuổi mục tiêu của mình, Nathan cho rằng mỗi người đều có một lộ trình riêng.

"Mỗi người có một hành trình khác nhau, dù mục tiêu cuối cùng có thể giống nhau. Đừng so sánh tiến độ của bản thân với người khác, bởi điều đó chỉ khiến bạn chậm lại. Hãy tìm ra cách phù hợp với chính mình và kiên trì theo đuổi. Kết quả có thể không đến ngay, nhưng nếu không ngừng nỗ lực, nó sẽ đến theo thời gian", anh nói.