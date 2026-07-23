Sở GD-ĐT, nhà trường lên tiếng về vụ học sinh nghi bị nhét bút qua hậu môn

Liên quan đến vụ việc phụ huynh học sinh lớp 6 ở Hà Nội phản ánh con bị nhét bút vào hậu môn, trao đổi với VietNamNet ngày 23/7, ông Lê Thịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Quỳnh, xã Đại Thanh, Hà Nội, cho biết nhà trường đang phối hợp với công an để cung cấp thông tin, làm rõ sự việc.

Ngày 22/7, nhà trường đã đến bệnh viện động viên, thăm hỏi, nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh B.A.

Ngoài ra, nhà trường cũng có báo cáo, rà soát lại toàn bộ quá trình học tập trước đây của B.A. Theo báo cáo, trường chưa phát hiện mâu thuẫn giữa B.A và bạn bè.

Trường THCS Vĩnh Quỳnh, xã Đại Thanh, Hà Nội. Ảnh: Thúy Nga

Chiều 23/7, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng có báo cáo nhanh liên quan đến sự việc. Theo thông tin gia đình cung cấp trong buổi làm việc với cơ quan chức năng, học sinh kể sự việc xảy ra khoảng tháng 10/2025, khi em đi học về qua khu vực cánh đồng. Theo lời kể này, sự việc liên quan đến hai nam thanh niên lạ đeo khẩu trang.

Sở GD-ĐT cho hay, nội dung này đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh. Đến thời điểm hiện tại chưa có kết luận chính thức về diễn biến, nguyên nhân và các đối tượng liên quan. Qua rà soát ban đầu của nhà trường, chưa có căn cứ xác định đối tượng liên quan là học sinh của nhà trường.

“Đây là vụ việc nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND xã Đại Thanh, cơ quan công an và các đơn vị liên quan để theo dõi, xử lý vụ việc, đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em”, Sở nêu trong báo cáo.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, chị Trần Thị Thu Hiền, mẹ của Đ.B.A (sinh năm 2014), cho biết con trai chị vừa trải qua ca phẫu thuật cấp cứu do có dị vật trong cơ thể.

Theo chị Hiền, tối 18/7, B.A bất ngờ đau bụng dữ dội. Trước đó, em cũng nhiều lần kêu đau bụng, nhưng do con có tiền sử viêm dạ dày cấp từ 5 tuổi nên được gia đình cho uống thuốc. Lần này, dù đã uống thuốc, cơn đau của Đ.B.A vẫn không thuyên giảm. Chị Hiền lập tức đưa con đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ngọc Hồi.

Tại bệnh viện, qua chụp chiếu, bác sĩ phát hiện một dị vật cứng nằm sâu trong trực tràng của bệnh nhi. Ca phẫu thuật cấp cứu kéo dài 6 tiếng, từ 10 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau.

Cũng theo lời người mẹ, từ cuối năm ngoái, chị liên tục nhận được phản ánh của cô giáo về việc B.A cứ đến giờ học lại trốn vào nhà vệ sinh, không chịu vào lớp. Con cũng nhiều lần đòi nghỉ học vì bị các anh khóa trên “trấn tiền ngoài trường”, bắt nạt trong giờ ăn bán trú.