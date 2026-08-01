Càng yêu con càng hại con: 6 thói quen khiến trẻ ngày càng kém thông minh
Theo các chuyên gia, bên cạnh yếu tố di truyền, môi trường sống và cách nuôi dạy cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trí thông minh của trẻ.
Các nghiên cứu từ Đại học Harvard chỉ ra rằng di truyền chỉ quyết định một phần năng lực nhận thức của trẻ. Quá trình chăm sóc, giáo dục và những thói quen hình thành mỗi ngày mới là yếu tố có thể thúc đẩy hoặc cản trở sự phát triển não bộ. Nếu cha mẹ vô tình duy trì những thói quen dưới đây, trí thông minh của trẻ có thể bị ảnh hưởng theo thời gian.
Sự thông minh bộc lộ sớm của trẻ em không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thành công khi trưởng thành.
Theo Trà My (t/h) ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/07/2026 17:28 PM (GMT+7)