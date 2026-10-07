Sau 1 tháng cho con nghỉ học vì sáp nhập trường ở Nghệ An, phụ huynh nhận sai, hứa sớm đưa con đến trường

Sáng 7/10, trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tam, Nghệ An cho biết, công an xã và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã làm việc với một số phụ huynh có liên quan đến việc cho con nghỉ học kéo dài. Sau khi được cơ quan công an phân tích, giải thích rõ, những phụ huynh này đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình.

Theo đó, trước sự việc phụ huynh tại thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An chưa cho con đến trường, cơ quan công an đã mời nhiều phụ huynh liên quan lên làm việc. Tại cơ quan công an, các phụ huynh đã nhận thấy hành vi sai trái của mình và hứa sẽ tạo mọi điều kiện và vận động những phụ huynh khác sớm đưa con đến trường nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của các con.

Điểm trường Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: N.T

Theo đó, sau khi được giải thích, phân tích rõ đúng, sai, phụ huynh H.C.T đã nhận thức được việc làm của mình là sai, đồng thời cam kết tạo điều kiện để các con trở lại trường và vận động những phụ huynh khác đưa con đến trường, bảo đảm việc học tập không bị gián đoạn.

Tương tự, sau khi được phân tích, làm rõ đúng, sai, phụ huynh T.Q đã đưa hai con trở lại trường. Phụ huynh này cũng nhận thức được sai trái của bản thân và mong muốn những phụ huynh còn lại chưa đồng thuận sớm cho con em trở lại trường để kịp chương trình học.

Trong khi đó, phụ huynh H.T.L lý giải, sau khi thông báo giải thể điểm trường lẻ đã viết đơn kiến nghị lên các cấp lãnh đạo với mong muốn con em được học tập gần nhà, đảm bảo sức khỏe và người dân yên tâm làm ăn kinh tế. Sau khi được cơ quan chức năng phân tích, phụ huynh này nhận thức được hành vi của bản thân là chưa đúng.

Ngày 1/10, ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp đối thoại với cha mẹ học sinh, phụ huynh thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam. Ảnh: N.T

Trước đó, từ đầu năm học 2026-2027, nhiều phụ huynh thôn Tiến Sơn cho con nghỉ học vì chưa đồng tình việc giải thể điểm trường lẻ. Chính quyền địa phương, ngành giáo dục, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức đối thoại với cha mẹ học sinh, công dân thôn Tiến Sơn để làm rõ những nội dung liên quan.

Theo thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành tại buổi đối thoại với cha mẹ học sinh, người dân thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các ngành đã tích cực tuyên truyền, vận động học sinh trở lại lớp. Tuy nhiên, một số phụ huynh chưa cho con em đến trường, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi học tập của các em.

Qua kiểm tra, cơ sở vật chất điểm lẻ Tiến Sơn được đưa vào sử dụng từ năm 1998, đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn, không có phòng học chức năng và không bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất tối thiểu để tổ chức dạy học. Vì thế, việc giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn, chuyển học sinh về học tại điểm chính và Phân hiệu Tân Sơn thuộc Trường tiểu học Quỳnh Tam là phù hợp với chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp, nhằm bảo đảm an toàn và quyền lợi học tập của học sinh.

Đông đảo phụ huynh tại thôn Tiến Sơn dự buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: N.T

Trước những băn khoăn của phụ huynh, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất tiếp tục bố trí xe ô tô đưa đón học sinh thôn Tiến Sơn, có giáo viên đi kèm, bảo đảm phương tiện đủ điều kiện và an toàn giao thông.

Đối với chi phí phát sinh do học sinh phải đi học xa, thống nhất hỗ trợ xe đưa đón và tiền ăn bán trú buổi trưa. Trường hợp ngân sách xã và các nguồn thu hợp pháp khác không bảo đảm, UBND xã Quỳnh Tam sẽ lập dự toán, báo cáo Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí từ ngân sách tỉnh năm 2026.

Đồng thời, nội dung kết luận cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã Quỳnh Tam tiếp tục nắm tình hình, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến xe đưa đón học sinh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với hành vi cản trở người khác đưa học sinh đến trường. Cơ quan công an cũng được giao xử lý hành vi đưa thông tin sai sự thật và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan vụ việc.