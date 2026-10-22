Sinh viên bị xe khách chở đi biên giới Campuchia, nhà trường phát cảnh báo khẩn

Ngày 22/10, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, TP Đồng Nai) xác nhận, nhà trường đã phát đi thông báo khẩn, cảnh báo tình trạng xe khách giả mạo thương hiệu lớn chở sinh viên đi về phía biên giới.

Thông báo khẩn của nhà trường. Ảnh: A.X

Theo đó, nhà trường nhận được trình báo của sinh viên đang theo học và phụ huynh về việc xuất hiện xe khách giả mạo thương hiệu lớn đón khách trên Quốc lộ 51. Sau đó, chở sinh viên đi đến khu vực gần biên giới Campuchia.

Theo thầy Tô Thanh Tuần, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2, vụ việc xảy ra với một sinh viên năm nhất. Chiều cuối tuần, sinh viên đón xe gần trường để về nhà ở khu vực Bà Rịa (TPHCM). Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, em ngủ thiếp đi.

“Trên đường đi, bạn ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã ở tận Tây Ninh”, thầy Tuần chia sẻ.

Phát hiện hành trình bất thường, sinh viên này đã hô hoán, yêu cầu tài xế cho xuống xe rồi bắt xe khác để trở về nhà. Rất may, em đã kịp thời nhận ra sự việc và tìm cách rời khỏi chiếc xe an toàn.

Trước tình hình trên, nhà trường phát đi thông báo khẩn, đề nghị cán bộ, giảng viên, nhân viên thường xuyên nhắc nhở sinh viên nâng cao cảnh giác khi sử dụng dịch vụ xe khách, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Nhà trường khuyến cáo sinh viên không lên xe nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, nghi vấn. Trường hợp đã lên xe nhưng nhận thấy phương tiện di chuyển lòng vòng, không đúng lộ trình, sinh viên cần yêu cầu tài xế cho xuống xe ngay.

Đồng thời, chủ động nhắn tin thông báo cho gia đình, giảng viên hoặc chia sẻ hành trình di chuyển để người thân và nhà trường kịp thời nắm bắt thông tin.