Cảnh báo lừa đảo sinh viên đi du học

Tối 5-10, tin từ Trường ĐH Cửu Long cho biết TS Nguyễn Thanh Dũng - Phó Hiệu trưởng nhà trường - vừa ký thông báo về việc cảnh giác các trường hợp mạo danh nhà trường thông báo du học, mạo danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong sinh viên.

Cảnh báo từ Trường ĐH Cửu Long

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trong học sinh, sinh viên của trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và từ Phòng An ninh mạng của Công an tỉnh Vĩnh Long, nhà trường phát hiện nhiều trường hợp sinh viên bị các đối tượng mạo danh là cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến vài trăm triệu đồng.

Hình thức mà các đối tượng này thực hiện rất tinh vi, sử dụng nhiều kịch bản rất thuyết phục nhằm tạo sự tin tưởng cũng như đánh vào tâm lý lo sợ của các bạn sinh viên trẻ.

Đầu tiên, đối tượng thông báo cho sinh viên các chương trình du học nước ngoài bằng hình thức cắt, ghép chữ ký của hiệu trưởng, con dấu của trường để tạo niềm tin cho sinh viên.

Sau đó, đối tượng dùng những thủ đoạn như: gọi điện thoại báo có đơn hàng online để liên hệ bước đầu. Nếu không hợp tác sẽ giới thiệu là người của cơ quan chức năng và thông báo rằng các em sinh viên có liên quan đến các vụ việc vi phạm pháp luật (thông tin cá nhân bị sử dụng để vi phạm pháp luật, tạo tài khoản ngân hàng, vay tín dụng đen, liên quan rửa tiền,...); đồng thời trao đổi một số thông tin xác nhận như mã số sinh viên, chuyên ngành học nhằm tạo sự tin tưởng đấy là cơ quan chức năng.

Sau khi các sinh viên đồng ý phối hợp, các đối tượng sẽ giới thiệu vào các nhóm chat video (Zalo, Telegram, Zoom,...) nhằm cho các em thấy trang phục, khu làm việc, các văn bản của cơ quan chức năng để tiếp tục tăng thêm sự tin tưởng.

Các đối tượng sẽ yêu cầu sinh viên chứng minh tài chính để thực hiện công tác điều tra hoặc chứng minh rằng các em sinh viên không liên can bằng cách chuyển tiền theo yêu cầu của chúng và chiếm đoạt tài sản (một số trường hợp còn hướng dẫn các em sinh viên vay tiền trên ví momo, vay mượn của người thân để chuyển khoản cho các đối tượng).

Từ các trường hợp như trên, nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc cảnh giác từ các cuộc gọi lạ và không chuyển tiền cho các đối tượng mạo danh là cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án nhằm tránh thiệt hại về tài sản.

Khi nhận được cuộc gọi lạ như trường hợp như trên, yêu cầu sinh viên thông báo đến gia đình, cố vấn học tập, Phòng Công tác chính trị - Sinh viên để được hỗ trợ. Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên được biết.

Ngoài cảnh báo nêu trên, Trường ĐH Cửu Long cũng vừa báo đến Công an tỉnh Vĩnh Long về việc giả mạo thông báo của trường.

Thông báo giả mạo Trường ĐH Cửu Long

Theo thông báo giả, Trường ĐH Cửu Long triển khai chương trình giao lưu sinh viên tại Nhật Bản năm 2025, do Chính phủ Nhật Bản cấp các suất học bổng ngắn hạn, số lượng ứng viên sơ tuyển 100 suất (đại học 70 suất, cao đẳng 30 suất) cho sinh viên của trường. Toàn bộ chi phí tham gia 3 tháng tại Nhật, đi lại, ăn ở... do phía Nhật Bản đài thọ. Để tham gia chương trình, sinh viên phải nộp hồ sơ về trường, sao kê điện tử tài khoản tối thiểu 250 triệu đồng.