Nhiều học sinh than 'bí bách' vì đồng phục

Mỗi sáng thứ hai, Vân Anh, học sinh lớp 10 trường THPT An Mỹ, lại uể oải khi nghĩ đến mặc áo dài xuyên suốt cả tuần. Riêng thứ hai và thứ tư, em phải diện trang phục này cả sáng lẫn chiều.

"Nhiều khi em thấy bí bách. Lớp 45 bạn nhưng không có máy lạnh nên rất nóng và khó chịu. Tụi em đã lớn, mồ hôi ra nhiều, thấm vào áo nên không được thoải mái", Vân Anh nói. Nữ sinh cũng thấy bất tiện vì thường phải giặt đồ bằng tay. Chưa kể những ngày mưa ngập, đồ bị ướt, dính sát vào người khiến gây mất tự tin.

Tương tự, Thảo Vy ở một trường THPT khác, tâm tư vì lịch học hai buổi mỗi ngày nhưng bắt buộc mặc áo dài toàn bộ buổi chính khóa. Mỗi khi "đến tháng" hay trời mưa gió, Vy luôn phải e dè, "nhìn trước ngó sau" vì sợ gặp sự cố.

"Khối của em học chính khóa vào buổi chiều nên phải mặc áo dài từ chiều thứ 2 đến chiều thứ 6, sáng mặc đồ thể dục", Vy kể.

Phụ huynh cũng vất vả không kém. Chị Thùy Trang cho hay con gái học lớp 10 thường phải mang theo túi đựng quần áo, giày dép - "rất lỉnh kỉnh", để thay đổi khi có tiết thể dục. Chưa kể, vì không kịp mua thêm đồng phục, nhiều hôm mẹ con chị giặt tay và phơi gấp ngay trong đêm cho kịp buổi học hôm sau.

Theo Thông tư 26/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng được quyết định việc mặc đồng phục, kiểu dáng, màu sắc cũng như số ngày mặc trong tuần. Vì thế, mỗi trường có quy định riêng. Ở phía Nam, học sinh thường có ba loại đồng phục: sơ mi - quần tây (hoặc váy), áo dài và đồ thể dục.

Dù không mới, dịp đầu năm học, câu chuyện đồng phục thu hút hàng nghìn lượt tương tác, bình luận trên các diễn đàn học sinh, phụ huynh TP HCM. Gần nhất là phản ánh của học sinh trường THPT Phú Nhuận (phường Đức Nhuận) về việc phải thay đồng phục khác trước và sau tiết thể dục.

Học sinh trường THPT An Mỹ trong lễ khai giảng năm học. Ảnh: Fanpage trường

THPT Phú Nhuận sau đó điều chỉnh (học sinh mặc đồ thể dục cả ngày nếu có tiết), song nhiều nơi giữ nguyên.

Thầy Nguyễn Hoàng Hùng, Hiệu trưởng trường THPT An Mỹ, cho biết 16/48 lớp (chủ yếu khối 10) có ý kiến về việc mặc áo dài. Song, trường quyết định các em vẫn mặc trang phục này cả ngày thứ hai và tư, buổi sáng thứ ba và năm. Còn lại, học sinh mặc đồng phục sơ mi trắng và quần, riêng thứ 6 mặc trang phục đoàn viên.

Theo ông, quy định trang phục là để bảo đảm tính thống nhất, nề nếp của môi trường học đường; hướng đến xây dựng văn hóa học sinh lịch sự, nghiêm túc, văn minh và phù hợp với từng hoạt động giáo dục. Hơn nữa, nội quy cần theo số đông, vì khối 11, 12 không có ý kiến.

"Nữ sinh mặc áo dài nhằm giáo dục các em về sự dịu dàng, tôn vinh tà áo Việt Nam, cho các em kỷ niệm đẹp về tuổi học trò thơ ngây trong trắng", trích văn bản của trường gửi phụ huynh.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng THPT Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, cũng đánh giá nội quy đồng phục tạo nét văn hóa riêng cho trường, giúp học sinh có sự ngăn nắp, thống nhất. Song, ông cho rằng điều này không nên trở thành quy định cứng nhắc, nhất là khi thời tiết ở TP HCM có hai mùa mưa, nắng rõ rệt.

"Trời mưa thì các em mặc áo dài khó di chuyển, trời nắng cũng khá nóng nực", ông nói. "Linh động không đồng nghĩa buông lỏng nề nếp hay kỷ cương mà cho thấy trường hiểu và quan tâm học sinh từ những điều nhỏ nhất".

Hiệu trưởng Phú nghĩ cần "cởi trói tư tưởng" để tránh tạo ra những vướng mắc về tâm lý giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường.

"Chúng ta đang xây dựng trường học hạnh phúc thì không đâu xa chính là việc học sinh thấy thoải mái trong học tập, tham gia các hoạt động với bộ đồng phục phù hợp", ông nhìn nhận.

Đồng tình, cô Lê Thị Hồng Anh, Hiệu phó trường THPT Võ Văn Kiệt, phường Phú Định, cho biết ngành giáo dục từng có văn bản, trong đó chỉ yêu cầu học sinh mặc áo dài vào thứ hai, còn lại thì khuyến khích, tùy tình hình.

"Áo dài giúp học sinh có vẻ ngoài chỉn chu, song việc mặc cả tuần gây khó khăn cho các em", cô nói, đánh giá với thời tiết tại TP HCM, áp dụng một hoặc hai ngày mỗi tuần là phù hợp.

Thực tế, nhiều trường quy định tương tự, như THPT Bình Tân, Phổ thông Năng khiếu, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Hữu Thọ...

Nữ sinh trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, xã Bà Điểm, chỉ mặc áo dài vào thứ hai, thay vì cả thứ năm như trước, còn nam sinh mặc quần tây, áo trắng. Từ thứ ba đến thứ bảy, toàn bộ mặc đồng phục thể dục.

Thầy Võ Nu, Hiệu phó, cho biết quy định nhằm tạo thuận tiện, thoải mái cho học sinh trong học tập và vận động.

Học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, TP HCM, tháng 11/2025. Ảnh: Nguyễn Quyên

Vân Anh và Thảo Vy hy vọng trường mình sẽ xem xét, điều chỉnh thời gian mặc áo dài. "Em mong giảm xuống như trường bạn. Như vậy, tụi em sẽ thấy thoải mái cũng không khó chịu khi mặc áo dài đi học", Vân Anh nói.

Chị Thùy Trang cũng hy vọng con không phải thay đổi đồng phục khi có tiết thể dục."Tôi mong các con đến trường đỡ phải suy nghĩ chuyện đồng phục, tập trung vào việc học", chị nói.

"Ước gì trường con tôi cũng thay đổi để việc mặc đồng phục trở nên dễ thở, không phải ngày nào cũng mang theo hai bộ", một phụ huynh khác bình luận dưới bài đăng của học sinh trường Phú Nhuận.

* Tên một số nhân vật được thay đổi