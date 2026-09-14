Quy định học sinh chỉ được đi vệ sinh một lần mỗi học kỳ gây phẫn nộ

Quy định này được cho là xuất hiện trong một bức ảnh do giáo viên chụp tại cuộc họp quản lý nội bộ của trường THPT huyện Nhũ Nguyên, tỉnh Quảng Đông, vào cuối tháng 8, theo Xiaoxiang Morning Herald.

Một slide PowerPoint về nội quy lớp học quy định mỗi học sinh chỉ được đi vệ sinh một lần trong cả học kỳ, kể cả trong trường hợp khẩn cấp.

Nếu học sinh đi vệ sinh lần thứ hai, phụ huynh phải đến trường để phối hợp với giáo viên và ban quản lý trong việc giáo dục con em. Đến lần thứ ba, học sinh sẽ bị xử phạt, song hình thức xử lý không được nêu cụ thể.

Nhà trường cho biết quy định này nhằm duy trì kỷ luật trong lớp học.

“Trách nhiệm của giáo viên bao gồm quản lý kỷ luật lớp học. Những vấn đề liên quan đến kỷ luật sẽ được xem xét khi đánh giá năng lực chuyên môn của giáo viên”, slide viết.

“Kết quả duy trì kỷ luật lớp học ảnh hưởng đến đánh giá cuối năm, cơ hội thăng tiến và điều kiện được xét khen thưởng của giáo viên”, theo nội dung slide.

Các quy định kỷ luật học sinh, đặc biệt là việc hạn chế quyền đi vệ sinh, đang gây tranh cãi gay gắt tại nhiều trường học ở Trung Quốc. Ảnh: Shutterstock

THPT huyện Nhũ Nguyên là một trong những trường được xem là mô hình của tỉnh Quảng Đông. Trường có 57 lớp thuộc ba khối, với tổng cộng khoảng 3.200 học sinh.

Theo số liệu những năm trước, khoảng 90% học sinh tốt nghiệp trường được nhận vào các trường đại học từ nhóm trung bình trở lên tại Trung Quốc.

Khi truyền thông liên hệ, một quan chức giấu tên của trường ban đầu cho rằng quy định về việc đi vệ sinh là “hiểu lầm”, sau đó nhanh chóng sửa lại thành “tin đồn”.

Cơ quan giáo dục địa phương cho biết đã tiếp nhận các khiếu nại liên quan đến quy định này và đang xác minh với nhà trường.

Quy định đã vấp phải làn sóng phản đối trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Nhà chức trách cần chấm dứt quy định vô lý này và nhà trường phải chịu trách nhiệm”, một người bình luận.

“Đây là trường học, không phải nhà tù. Ngay cả tù nhân cũng có nhiều tự do hơn học sinh”, người khác viết.

Một người dùng ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, kể lại trải nghiệm của mình: “Trường tôi từng yêu cầu học sinh phải xin chữ ký của giáo viên chủ nhiệm mới được đi vệ sinh trong giờ học. Không được cho phép thì không được đi”.

Những quy định nghiêm ngặt đối với học sinh tại các trường học Trung Quốc thường xuyên gây chú ý.

Năm ngoái, một phụ huynh ở tỉnh Tứ Xuyên, tây Nam Trung Quốc, đã gửi đơn khiếu nại lên chính quyền tỉnh, cáo buộc một trường THCS ở Thành Đô không cho học sinh rời lớp trong giờ nghỉ 10 phút. Thay vào đó, học sinh được yêu cầu ngồi tại chỗ để học thuộc nội dung sách giáo khoa.

Đầu năm nay, một trường tiểu học ở Thượng Hải cũng bị chỉ trích vì không cho học sinh chơi trên sân trường trong giờ nghỉ hoặc giờ ăn trưa.

Các vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh Bộ Giáo dục Trung Quốc hồi tháng 3 ban hành văn bản lên án 20 hành vi thiếu chuẩn mực của trường học, trong đó có xâm phạm thời gian nghỉ ngơi của học sinh, hạn chế hoạt động thể chất và giao quá nhiều bài tập.