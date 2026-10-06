Bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội hô vang tên ngành hiếm người lựa chọn, kể mối tình với nữ bác sĩ vừa giỏi vừa xinh

5 năm sau tiếng hô ở Matching Day chọn ngành Tâm thần

Nhắc đến bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội, nhiều người vẫn ấn tượng với tiếng hô vang ngành học của tân bác sĩ nội trú trong tiếng reo hò, vỗ tay trầm trồ của cả hội trường. Tuy nhiên, có một ngành học không phải ai cũng dám dấn thân.

5 năm trước, ThS.BSNT Nguyễn Trọng Quân, nhóm trưởng Bác sĩ nội trú ngành Tâm thần và Lớp trưởng lớp Bác sĩ nội trú toàn khóa 46 của Trường Đại học Y Hà Nội, hiện làm việc tại Khoa Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện E, Hà Nội, giảng viên Bộ môn Tâm thần và Tâm lý học Lâm sàng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã đứng tại hội trường và hô to hai chữ “Tâm thần - Trường Đại học Y Hà Nội” trong ngày Match Day.

Đến bây giờ, vẫn nhiều người hỏi vì sao anh lại chọn Tâm thần thay vì ngành học khác.

Trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ Quân kể lại: "Mọi thứ nhen nhóm vào những ngày tháng sinh viên năm thứ 5, khi tôi bắt đầu bước chân đi lâm sàng Tâm thần. Bệnh nhân đầu tiên tôi trực tiếp khám không phải là một ca gào thét, đập phá hay mất kiểm soát như những định kiến rập khuôn thường thấy trên phim ảnh. Đó là một bạn nữ trẻ mắc tâm thần phân liệt nhưng lại đang duy trì công việc và cuộc sống khá ổn định tại nước ngoài. Tôi nhận ra đó là những tổn thương hoàn toàn có thể kiểm soát và người bệnh vẫn có quyền, có khả năng sống một cuộc đời trọn vẹn.

ThS.BSNT Nguyễn Trọng Quân nhớ mãi ngày hô vang ngành Tâm thần trong ngày Match Day. Ảnh: NVCC

Càng dấn sâu vào học hỏi, tôi càng nhận ra Tâm thần học không hề u ám mà là một lĩnh vực nhân văn, nơi y khoa kết hợp với tâm lý học qua sự lắng nghe, đồng hành và thấu hiểu người bệnh. Sự tò mò về não bộ cùng môi trường làm việc ấm áp, gần gũi của các thầy cô, anh chị trong khoa khiến tôi tin rằng đây chính là nơi mình thuộc về", bác sĩ Quân chia sẻ.

Nhưng tiếng hô dõng dạc trên bục vinh quang ngày hôm đó thực chất mới chỉ là vạch xuất phát. Quãng thời gian 3 năm học Nội trú - 3 năm đầu gắn với cái tên Tâm thần, thật sự không dễ dàng nhưng cũng có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Giống như bao bác sĩ nội trú khác, bác sĩ nội trú ngành Tâm thần học các môn cơ sở kết hợp thực hành lâm sàng bán thời gian trong khoảng nửa năm đầu, sau đó bước vào quãng thời gian rèn luyện khắc nghiệt.

"Ngày ngày, tôi rời nhà từ 6h30 sáng để tới bệnh viện và chỉ trở về sau 10h30 đêm, kể cả cuối tuần, chỉ được chia nhau nghỉ đôi chút vào dịp lễ Tết. Khối lượng công việc không phải lúc nào cũng bóp nghẹt nhịp thở nhưng chuỗi ngày bám trụ ở bệnh viện đã âm thầm đánh cắp đi những khoảng thời gian dành cho gia đình.

Những ngày đầu đi Viện, tôi ưu tiên việc học cách làm việc trong môi trường Y tế, học cách không gây hại cho những "người thầy" nằm trên giường bệnh. Bên cạnh đó, tôi cũng phải học nhiều kỹ năng đặc thù khác trong Lâm sàng Tâm thần trước khi sâu vào chẩn đoán điều trị tối ưu. Đầu tiên phải biết cách để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, nhân viên Y tế và những người xung quanh trước những hành vi mất kiểm soát hay loại trừ những tình trạng cấp từ bệnh cơ thể.

Đặc sản của Nội trú Tâm thần là những hồ sơ bệnh án dài như tiểu thuyết. Chúng tôi phải lội ngược dòng quá khứ, nhặt nhạnh từng mảnh ghép từ thuở ấu thơ đến hiện tại để viết nên những "câu chuyện cuộc đời" dài hàng trang A4. Chúng tôi cũng phải làm quen với những ca "vật” lý trị liệu bất đắc dĩ để khống chế an toàn sự mất kiểm soát, hay tinh tế dùng "thuốc giả" làm tâm lý để xoa dịu những “nỗi đau”. Mục tiêu cuối cùng của tất cả sự nỗ lực ấy là thấu hiểu cơ chế bệnh sinh để cá thể hóa phác đồ, giúp người bệnh trút bỏ nỗi lo "uống thuốc cả đời" hay định kiến sẽ bị "đơ", bị "lẫn" vì thuốc tâm thần", bác sĩ Quân cho biết.

Khó khăn, gian khổ là thế nhưng nếu được quay trở lại khoảnh khắc Match Day năm xưa, bác sĩ Quân khẳng định không bao giờ hối hận và vẫn sẽ chọn chuyên ngành Tâm thần.

Mối tình đẹp với nữ bác sĩ nội trú ngành Nhãn khoa

Trường Đại học Y Hà Nội không chỉ là nơi bác sĩ Quân học tập, trưởng thành trên hành trình nghề nghiệp mà còn là nơi lưu giữ câu chuyện tình đẹp của anh với vợ – ThS. Hoàng Hải Ngọc, Bác sĩ nội trú ngành Nhãn khoa. Cả 2 gặp nhau khi cùng làm việc ở Ban Phong trào Sinh viên 5 Tốt. Lúc đó bác sĩ Quân là Chủ nhiệm, còn vợ anh là sinh viên năm 2.

2 Bác sĩ nội trú đồng hành cùng nhau từ trong trường đại học. Ảnh: NVCC

“Nhiều người, kể cả chính chúng tôi, thỉnh thoảng vẫn tự nhận tình yêu của hai đứa trong suốt 8 năm qua khá là... nhạt. Chúng tôi không có khái niệm về những ngày kỷ niệm, ngày lễ Tết, không có những chuyến du lịch riêng hay những buổi hẹn hò xem phim cầu kỳ. Thậm chí, sinh nhật cũng chỉ là cái cớ để tụ tập bạn bè ăn uống. Nhưng đi qua một chặng đường dài, từ những ngày còn là sinh viên Y khoa đến khi cả hai đều đã hoàn thành chặng đường Bác sĩ nội trú khắc nghiệt, tôi nhận ra cái ‘nhạt’ ấy lại chính là sự bình yên và thực tế mà chúng tôi cần nhất”, bác sĩ Quân vui vẻ bật mí.

Hiện bác sĩ Quân đã ra trường được 2 năm, còn vợ anh vừa mới hoàn thành chặng đường học tập. Thay vì tặng nhau những món quà lãng mạn, điều họ dành cho nhau nhiều nhất là sự đồng hành. Khi vợ chịu áp lực, căng thẳng, bác sĩ Quân lại mang một chút “bệnh nghề nghiệp” của bác sĩ tâm thần ra áp dụng bằng cách lắng nghe, động viên và chủ động chuyển sang một chủ đề khác để vợ ổn định cảm xúc. Khi tinh thần vợ thực sự bình tĩnh, cả hai mới ngồi xuống, cùng phân tích vấn đề một cách logic và tìm cách giải quyết. Hai người chọn làm điểm tựa cho nhau theo cách thực tế như vậy.

Mới đây, khi vợ anh bảo vệ thành công luận văn Bác sĩ nội trú, bao nhiêu áp lực cũng như được vỡ òa. Để ăn mừng cột mốc đặc biệt này, cả hai không chọn một nhà hàng sang trọng mà đèo nhau ra quán bún cá quen thuộc từ thời sinh viên. Hôm đó, vợ chồng anh quyết định “chơi lớn”, gọi hai bát bún đắt nhất của quán, với đầy đủ mọi thứ. Đến lúc thanh toán, hóa đơn cũng chỉ hết 60.000 đồng/bát.

Nhìn bát bún, hai vợ chồng quay sang cười và bảo nhau: Ngày xưa còn là sinh viên nghèo, đi ăn một bát bún 30.000-35.000 đồng cũng phải tính toán. Bữa tiệc 60.000 đồng hôm ấy mang một ý nghĩa vô cùng lớn, bởi đó là minh chứng cho việc cả hai đã cùng nắm tay nhau đi qua những ngày tháng khó khăn nhất để có được sự trưởng thành như hôm nay.

ThS.BSNT Nguyễn Trọng Quân và vợ chuẩn bị đón con đầu lòng. Ảnh: NVCC

“Sắp tới, chúng tôi chuẩn bị đón con đầu lòng. Dù kinh tế đã khá hơn nhưng tôi nghĩ cuộc sống của gia đình nhỏ chắc vẫn sẽ tiếp tục ‘nhạt’ như thế. Bởi chúng tôi nhận ra sự giản dị, mộc mạc trước kia không phải vì thiếu tiền hay thiếu thời gian, mà vốn dĩ là lựa chọn và cốt cách của hai đứa.

Sau 8 năm, với tôi, tình yêu không nằm ở những điều lãng mạn thường thấy, không phải là những tấm hình check-in đẹp đẽ hay những lời chúc hoa mỹ. Tình yêu phải đi cùng với sự sẻ chia, thông cảm và biết hy sinh vì nhau. Đó mới là thứ giúp hai người có thể đồng hành cùng nhau trên chặng đường dài nhất", bác sĩ Quân cho hay.