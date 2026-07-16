Nữ sinh tăng gần 21 điểm sau phúc khảo, từ trượt thành đỗ

Theo kết quả phúc khảo kỳ thi lớp 10 công lập ở Thanh Hóa, một thí sinh tại trường THPT Nguyễn Thị Lợi gây chú ý khi được tăng 20,7 điểm.

Trước đó, em này nhận điểm 0 cả môn Toán, Văn, Anh. Sau khi rút bài thi, kiểm tra lại, điểm ba môn lần lượt được điều chỉnh lên 8; 8,5 và 4,2 điểm. Vì thế, từ chỗ bị điểm liệt, trượt hai nguyện vọng, nữ sinh đủ điểm trúng tuyển vào trường THPT Nguyễn Thị Lợi (điểm chuẩn 17,97), thừa gần 3 điểm.

Chiều 16/7, trả lời VnExpress, ông Đoàn Đăng Khoa, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, khẳng định đây là "sơ suất của cán bộ coi thi, không có dấu hiệu cá nhân". Giám thị đã nhầm vị trí của em với một thí sinh khác cùng phòng, nên đánh dấu là "vắng thi".

Sở đã nhắc nhở, chấn chỉnh các cá nhân liên quan rút kinh nghiệm, tránh xảy ra sai sót tương tự.

Ngoài trường hợp trên, trường THPT Nguyễn Thị Lợi còn có hai thí sinh khác được điều chỉnh điểm sau phúc khảo do lên điểm nhầm. Một em tăng điểm môn Toán từ 7 lên 7,75, em còn lại tăng điểm Tiếng Anh từ 4,6 lên 5,2.

Cũng do lên điểm nhầm, một thí sinh dự thi lớp chuyên Lịch sử - Địa lý được nâng điểm từ 3,9 lên 6 sau phúc khảo, đỗ trường chuyên Lam Sơn. Một em khác tăng điểm tiếng Anh từ 7,2 lên 8,2, đỗ trường THPT Đông Sơn 1.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Thanh Hóa diễn ra ngày 5-6/6 với hơn 51.000 thí sinh. Năm nay, trường THPT Hàm Rồng lấy điểm chuẩn cao nhất ở khối đại trà với 25,6/30 điểm, THPT Thường Xuân 3 thấp nhất với 4,25 điểm.

Thí sinh dự thi tại THPT Hàm Rồng, phường Hạc Thành. Ảnh: Lê Hoàng