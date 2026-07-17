Cách trà xanh hỗ trợ giảm gan nhiễm mỡ, hạ men gan

Gan là một trong những cơ quan hoạt động nhiều nhất trong cơ thể, đảm nhiệm vai trò chuyển hóa dưỡng chất từ thực phẩm, lọc độc tố trong máu, sản xuất mật hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời điều hòa đường huyết và cholesterol. Vì vậy, các thói quen sinh hoạt, đặc biệt là chế độ ăn uống, có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe gan.

Bên cạnh chế độ ăn, một loại đồ uống được nhiều nghiên cứu đánh giá có lợi cho gan là trà xanh nhờ chứa các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm. Nhiều nghiên cứu gần đây cũng ghi nhận những lợi ích tiềm năng của việc uống trà xanh thường xuyên đối với sức khỏe gan.

Trà xanh hỗ trợ sức khỏe gan nhờ hợp chất EGCG. Ảnh: Adobe Stock

Trà xanh có thể tác động thế nào đến gan?

Lợi ích tiềm năng của trà xanh đối với gan chủ yếu đến từ nhóm hợp chất thực vật gọi là catechin, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG). Trà xanh là một trong những nguồn cung cấp EGCG dồi dào nhất, với hợp chất này chiếm khoảng 50-80% tổng lượng catechin. Các nghiên cứu cho thấy EGCG có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe gan.

Có thể hỗ trợ người bị gan nhiễm mỡ

Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa (MASLD), trước đây gọi là gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), xảy ra khi mỡ tích tụ quá mức trong tế bào gan, làm tăng nguy cơ tổn thương gan. Căn bệnh này được ước tính ảnh hưởng tới khoảng 30% người trưởng thành trên toàn thế giới và thường đi kèm béo phì, tiểu đường type 2 hoặc triglyceride cao.

Johannah Katz, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết uống trà xanh có thể giúp cải thiện một số chỉ số sức khỏe gan, đặc biệt ở người mắc gan nhiễm mỡ không do rượu.

Gan nhiễm mỡ là một trong những lĩnh vực được nghiên cứu nhiều nhất liên quan đến trà xanh. Các nhà khoa học cho rằng EGCG - hợp chất catechin chính trong trà xanh - có thể tác động đến những cơ chế liên quan đến sự tích tụ mỡ trong gan, stress oxy hóa, kháng insulin và tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp. Một số nghiên cứu trên người cũng ghi nhận việc uống trà xanh liên quan đến sự cải thiện các chỉ số chức năng gan.

Có thể giúp giảm men gan tăng cao

Men gan tăng cao thường là dấu hiệu cho thấy gan đang bị tổn thương hoặc gặp vấn đề về chức năng. Theo các chuyên gia, việc duy trì thói quen uống trà xanh có thể giúp cải thiện chỉ số này.

Malina Malkani, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết một số nghiên cứu ghi nhận men gan giảm chỉ sau vài tuần uống trà xanh đều đặn. Sự cải thiện này được xem là dấu hiệu cho thấy tình trạng viêm ở gan giảm bớt và thường xuất hiện ở những người uống khoảng 3-4 tách trà xanh mỗi ngày.

Các nghiên cứu cho thấy lợi ích này rõ rệt hơn ở người mắc bệnh gan, trong khi kết quả ở những người khỏe mạnh vẫn chưa hoàn toàn thống nhất.

Bảo vệ tế bào gan

Tình trạng stress oxy hóa xảy ra khi các gốc tự do nhiều hơn các chất chống oxy hóa trong cơ thể, dẫn đến tổn thương tế bào. Ở gan, đây là nguyên nhân chính gây tổn thương tế bào, đặc biệt khi cơ quan này đã bị quá tải do tích tụ mỡ và viêm nhiễm.

EGCG - một trong những chất chống oxy hóa chính của trà xanh - có thể giúp trung hòa các phân tử không ổn định góp phần gây tổn thương tế bào. "Trà xanh chứa các catechin, bao gồm EGCG, có thể giúp hỗ trợ hệ thống phòng vệ chống oxy hóa, điều hòa viêm nhiễm và chuyển hóa chất béo trong gan", Katz cho biết.

EGCG cũng có thể hỗ trợ quá trình tự thực bào - quá trình dọn dẹp tế bào giúp các tế bào gan loại bỏ các thành phần bị hư hại.

"Những người thường xuyên uống trà xanh trong nhiều tháng hoặc nhiều năm ít có khả năng mắc bệnh gan nhiễm mỡ và ung thư gan, có thể là do hàm lượng chất chống oxy hóa trong trà xanh và tác dụng có lợi của nó đối với tình trạng viêm gan theo thời gian", Malkani lưu ý.

Những thói quen khác giúp bảo vệ gan

Bên cạnh việc uống trà xanh, các chuyên gia khuyến nghị duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ gan lâu dài:

- Ưu tiên chế độ ăn cân bằng với thực phẩm tươi, giàu chất xơ, protein nạc và chất béo lành mạnh; hạn chế đồ chế biến sẵn, đường và tinh bột tinh chế.

- Tập thể dục đều đặn để giảm mỡ tích tụ trong gan.

- Hạn chế tiếp xúc với hóa chất độc hại như thuốc trừ sâu, khói thuốc lá và các sản phẩm tẩy rửa mạnh.

- Hạn chế hoặc tránh uống rượu bia vì đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương gan.