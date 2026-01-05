Dự kiến đây sẽ là những ngành học “hot” nhất năm 2026, nhiều trường đại học đua nhau mở tuyển sinh

Tuyển sinh đại học 2026: Nhiều trường đại học mở ngành học mới

Tại khu vực phía Bắc, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mới đây vừa thông tin sẽ mở thêm 7 ngành đào tạo mới trong mùa tuyển sinh 2026, bên cạnh các khối ngành truyền thống được quan tâm. Các ngành gồm: Huấn luyện thể thao; Ngôn ngữ Pháp (chương trình tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế); Quốc tế học; Giáo dục và truyền thông; Địa lý học (chương trình Quản lý tài nguyên và môi trường); Trí tuệ nhân tạo; và Khoa học dữ liệu. Nhà trường đánh giá đây đều là những ngành học phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Tuy nhiên, phương thức và thời điểm tuyển sinh cụ thể cho các ngành mới vẫn chưa được công bố.

Đại học Kinh tế Quốc dân cũng dự kiến bổ sung một số ngành hoặc chương trình đào tạo mới theo hướng liên ngành, xuyên ngành trong năm 2026 để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số. Dù chưa công bố tên ngành cụ thể, nhà trường cho biết mỗi ngành hoặc chương trình mới sẽ tăng khoảng 50 chỉ tiêu, đồng thời bảo đảm tổng chỉ tiêu tuyển sinh toàn trường không vượt quá 9.000.

Ngoài ra, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến mở thêm một số ngành mới như Tài chính – Ngân hàng, Thiết kế đồ họa game… trong khi vẫn duy trì ổn định các phương thức tuyển sinh đang áp dụng.

Các trường tư vấn tuyển sinh năm 2025. Ảnh: Tào Nga

Trường Đại học Mở Hà Nội cũng lên kế hoạch mở mới ngành Kỹ thuật máy tính trình độ đại học từ mùa tuyển sinh 2026. Đây là ngành đào tạo liên ngành, kết hợp kiến thức về điện – điện tử và khoa học máy tính, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thiết kế, phát triển và vận hành các hệ thống thông minh.

Theo đại diện các cơ sở giáo dục đại học, việc mở thêm ngành đào tạo mới không chỉ giúp đa dạng hóa lựa chọn cho thí sinh mà còn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực của xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Ở khu vực phía Nam, Trường Đại học Cần Thơ cho biết sẽ bổ sung 7 ngành và chuyên ngành mới, bao gồm: Công nghệ tài chính, Khoa học dữ liệu, chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (thuộc ngành Kỹ thuật máy tính), Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao (thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông), Quản lý xây dựng và Bảo vệ thực vật.

Cùng với đó, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM dự kiến mở thêm 4 ngành đào tạo mới từ năm 2026, gồm: Ngôn ngữ Trung Quốc, Công nghệ bảo hiểm, Quản trị kinh doanh khách sạn và Công nghệ thông tin.

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM cũng lên kế hoạch mở mới 3 ngành, trong đó đáng chú ý có ngành An ninh mạng, cùng hai ngành thuộc khối khoa học sức khỏe là Y khoa và Y học cổ truyền.

Trong khi đó, Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM dự kiến bổ sung ngành An ninh mạng, nâng tổng số ngành đào tạo của trường lên 38. Song song với việc mở ngành mới, nhà trường còn triển khai tuyển sinh các chương trình tài năng ở các lĩnh vực Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế và Marketing.

Ở lĩnh vực y – dược, Trường Đại học Y Dược TP.HCM dự kiến mở ngành Tâm lý học trình độ đại học từ năm 2026. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cũng sẽ triển khai đào tạo ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng ở trình độ đại học.

Trường Đại học Hoa Sen cho biết, năm 2026, nhà trường tuyển sinh 47 chương trình đào tạo chính quy và 2 chương trình Hoa Sen Elite trải rộng ở 8 khối ngành: Kinh doanh, Thiết kế - Nghệ thuật, Công nghệ, Marketing - Truyền thông, Ngôn ngữ - Tâm lý, Logistics - Thương mại quốc tế, Luật, Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn.

Năm học này, nhà trường mở thêm các chuyên ngành mới thuộc một số ngành như: chuyên ngành Quản lý chuyển đổi số thuộc ngành Quản trị kinh doanh; chuyên ngành Kinh tế hàng không thông minh thuộc ngành Kinh doanh quốc tế; chuyên ngành Quản trị trải nghiệm khách hàng số thuộc ngành Thương mại điện tử; chuyên ngành Doanh nghiệp số và ứng dụng AI thuộc ngành Trí tuệ nhân tạo.

Lưu ý khi lựa chọn ngành học

Chia sẻ với thí sinh trước những băn khoăn khi lựa chọn các ngành học mới, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa, cho rằng việc mở ngành đào tạo mới luôn được các cơ sở giáo dục cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở cơ chế quản lý của Nhà nước, đặc thù từng ngành và điều kiện của mỗi trường.

Theo các chuyên gia, thí sinh hoàn toàn yên tâm lựa chọn ngành học mới nhưng cần lưu ý phù hợp với bản thân. Ảnh: Tào Nga

Theo PGS Nguyễn Phú Khánh, các chương trình đào tạo mới thường được hoàn thiện trong vòng 1–2 năm, song lại có lợi thế lớn là khả năng cập nhật liên tục những tri thức, công nghệ tiên tiến nhất. Những nội dung hiện đại, phù hợp với thực tiễn và nhu cầu xã hội được tích hợp ngay từ đầu vào giáo trình, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận sớm với xu hướng mới.

“Khi lựa chọn ngành nghề, phụ huynh và thí sinh cần có tầm nhìn dài hạn. Nếu thực sự yêu thích và có năng lực phù hợp với một ngành học mới, các em hoàn toàn có thể mạnh dạn lựa chọn và trở thành những người tiên phong trong lĩnh vực đó”, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, PGS.TS Trần Trọng Nguyên, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, cho rằng thí sinh không nên quá lo lắng trước các ngành đào tạo mới. Ông cho biết, trước khi được triển khai, các ngành học này đều trải qua quá trình khảo sát nhu cầu xã hội, đánh giá tính khả thi và được thẩm định, phê duyệt bởi các hội đồng chuyên môn.

Theo PGS Trần Trọng Nguyên, thị trường lao động luôn vận động, các xu hướng cũ dần nhường chỗ cho những lĩnh vực mới, kéo theo nhiều cơ hội việc làm mới. “Nếu tiếp cận sớm, người học có thể trở thành chuyên gia sớm trong lĩnh vực đó. Ngược lại, nếu chỉ chạy theo những ngành đã ‘nóng’ từ lâu, nơi đã có rất nhiều người đi trước với nhiều kinh nghiệm, cơ hội bứt phá sẽ khó hơn. Vì vậy, các ngành học mới cũng chính là cơ hội mới cho thí sinh”, PGS Nguyên phân tích.

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho rằng thí sinh có thể tham khảo số liệu thống kê của Bộ GDĐT về các nhóm ngành được nhiều thí sinh đăng ký trong những năm gần đây vì đây đều là những lĩnh vực giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và phù hợp với xu hướng phát triển chung.

Tuy nhiên, PGS Trần Thành Nam cũng lưu ý, với những nhóm ngành hiện chưa thu hút đông thí sinh như nông – lâm – thủy sản, khoa học sự sống, khoa học tự nhiên hay dịch vụ xã hội, thí sinh không nên e ngại. Nếu cảm thấy phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân, các em hoàn toàn có thể mạnh dạn đăng ký.

“Khi lựa chọn ngành nghề xét tuyển, thí sinh và gia đình cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản về sở thích, hứng thú và năng lực cá nhân. Việc chọn ngành không nên chỉ dựa vào tên gọi mà cần tìm hiểu kỹ bản mô tả ngành học xem có phù hợp với bản thân hay không, đồng thời cân nhắc xu hướng phát triển của ngành trong 5–10 năm tới, thay vì chỉ nhìn vào thực tế ở thời điểm hiện tại”, PGS.TS Trần Thành Nam nhấn mạnh.