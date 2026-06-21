Lớp có 100% học sinh đỗ chuyên Toán, Tin ở Hà Nội

Thầy Phạm Ngọc Mai, giáo viên chủ nhiệm kiêm phụ trách môn Toán của lớp, ngày 20/6 cho biết cả 34 học sinh của lớp đỗ chuyên Toán, Tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trước đó, 20 em đã đỗ trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, 26 em đỗ chuyên Đại học Sư phạm.

Trong đó, em Đỗ Lưu Danh là Á khoa lớp chuyên Toán của Sư phạm; Trần Duy An đỗ chuyên Toán, Anh ở 5 trường.

"Tôi rất phấn khởi", thầy Mai nói.

Thầy Mai "thở phào" nhẹ nhõm, bởi khi trường Sư phạm công bố điểm thi vào trưa 19/6, lớp còn 5 bạn chưa đỗ chuyên nào. Cuối cùng, 4/5 bạn này đỗ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, em còn lại vào chuyên Chu Văn An.

Lớp 9C1 với định hướng chuyên Toán, Tin của trường THCS Archimedes Academy nhiều năm qua nổi tiếng vì đỗ chuyên 100%. Đây là khóa C1 thứ ba do thầy Mai làm chủ nhiệm, cũng có sĩ số đông nhất từ trước đến nay.

Để đạt kết quả này, thầy Mai thấy học trò đã nỗ lực ôn luyện tới những ngày cuối cùng trước kỳ thi, trong khi thầy cô phụ trách lớp sát sao tới từng em.

Kỳ thi lớp 10 công lập ở Hà Nội diễn ra ngày 30-31/5 với khoảng 124.000 thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi, điểm chuẩn tối 19/6. Theo các thống kê sau hai ngày, chỉ lớp 9C1 nói trên có 100% học sinh đỗ chuyên Toán, Tin.

Lớp 9C1, trường THCS Archimedes Academy, Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp