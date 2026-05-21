Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 - 2027 Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên và các tỉnh thành mới nhất

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 - 2027

Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 - 2027 chính thức bắt đầu. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 - 2027 mỗi tỉnh, thành có kế hoạch khác nhau.

Tại Hà Nội, theo kế hoạch tuyển sinh của UBND TP.Hà Nội và hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026. Thí sinh đăng ký vào các trường chuyên sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 1/6/2026. Năm nay, học sinh Hà Nội dự thi 3 môn gồm: Toán, Văn, Tiếng Anh.

Học sinh thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: TA

Ở TP.HCM, lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 - 2027 vào ngày 1-2/6. Thí sinh sẽ làm 3 bài thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Lịch thi tuyển vào lớp 10 năm 2026 sớm nhất ở Đà Nẵng và Ninh Bình, từ ngày 23/5. Trong đó, lịch thi tuyển sinh lớp 10 tại Ninh Bình vào trường đại trà trong hai ngày 23 và 24/5. Lịch thi của 3 trường chuyên diễn ra từ chiều 24 đến sáng 25/5.

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 tại Đà Nẵng cũng diễn ra từ ngày 23/5 đến 25/5. Thí sinh đăng ký vào trường chuyên thi thêm một môn chuyên vào sáng 25/5.

Kỳ thi vào lớp 10 được đánh giá tiếp tục có tính cạnh tranh cao, đặc biệt tại các đô thị lớn khi số lượng học sinh tăng nhanh trong khi chỉ tiêu trường công lập còn hạn chế.

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 - 2027 như sau: