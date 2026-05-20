Hà Nội dự kiến hỗ trợ 100% học phí cho người học các ngành, nghề trọng điểm

UBND thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí cho người học thường trú tại Hà Nội theo học các ngành, nghề trọng điểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tuyển sinh trong giai đoạn 2026-2031 (thực hiện điểm d khoản 2 Điều 25 Luật Thủ đô).

Nội dung tờ trình dự thảo cho biết, trong bối cảnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế hiện nay, việc ban hành chính sách hỗ trợ học phí đối với người học các ngành, nghề trọng điểm bậc giáo dục nghề nghiệp là hết sức cần thiết. Đây không chỉ là chính sách hỗ trợ giáo dục mà còn là giải pháp quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển của Thủ đô và đất nước.

Hiện nay, nhiều ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới đang có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Tuy nhiên, khả năng thu hút người học vào các ngành, nghề này còn hạn chế do chi phí đào tạo cao, thời gian học tập dài và yêu cầu kỹ năng chuyên môn khắt khe. Việc ban hành chính sách hỗ trợ học phí sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho người học, đồng thời tạo động lực để học sinh, sinh viên lựa chọn tham gia học nghề, đặc biệt đối với các ngành, nghề mà xã hội và thị trường lao động đang có nhu cầu cao.

Cũng theo nội dung tờ trình, hiện nay Trung ương và Thành phố Hà Nội chưa có chính sách riêng hỗ trợ học phí nhằm thu hút người học đối với các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới ở trình độ trung cấp, cao đẳng. Việc hỗ trợ học phí hiện mới thực hiện theo chính sách chung của Trung ương đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng. mà chính sách hiện hành chủ yếu áp dụng đối với các đối tượng thuộc diện chính sách; học sinh, sinh viên học các ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đặc thù theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với người học trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Do đó, việc xây dựng chính sách hỗ trợ học phí riêng đối với người học các ngành, nghề trọng điểm là cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Chính sách này sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; thu hút người học tham gia đào tạo ở các lĩnh vực then chốt; đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô cũng như cả nước trong giai đoạn mới.

Về đối tượng áp dụng, dự thảo Nghị quyết quy định là học sinh thường trú tại Hà Nội tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương tham gia học các ngành, nghề trọng điểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn Thành phố được tuyển sinh trong giai đoạn 2026-2031; Học sinh thường trú tại Hà Nội tốt nghiệp trình độ trung cấp học liên thông trình độ cao đẳng đối với các ngành, nghề trọng điểm tại các trường cao đẳng trên địa bàn Thành phố được tuyển sinh trong giai đoạn 2026-2031; Trường trung cấp, cao đẳng có địa điểm đào tạo trên địa bàn Thành phố; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về mức hỗ trợ, dự thảo quy định hỗ trợ 100% học phí học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho người học thường trú tại Hà Nội theo học các ngành, nghề trọng điểm; nhưng tối đa không vượt quá mức trần học phí được quy định đối với các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chỉ thường xuyên theo quy định của Chính phủ theo từng nhóm ngành, nghề.

Thời gian hỗ trợ tối đa là 2 năm đối với chương trình học nghề trình độ trung cấp; Tối đa là 3 năm đối với chương trình học nghề trình độ cao đẳng; Tối đa 1 năm đối với chương trình học nghề liên thông từ trung cấp lên trình độ cao đẳng.

Về nguyên tắc hỗ trợ, mỗi người học chỉ được hỗ trợ học phí học nghề một lần theo quy định tại Nghị quyết này. Những người đã được hỗ trợ học phí học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo các chính sách hiện hành khác của Nhà nước thì không được hưởng chính sách quy định tại Nghị quyết này.

Trường hợp người học đồng thời thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ học phí học nghề quy định tại Nghị quyết này và các văn bản quy phạm pháp luật khác đang thực hiện thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất. Kinh phí hỗ trợ học phí học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được thực hiện theo kỳ (mỗi kỳ không quá 5 tháng) và hỗ trợ không quá 10 tháng/năm.

Phương thức hỗ trợ sẽ được thực hiện chi trả hỗ trợ học phí cho người học vào cuối mỗi kỳ học. Việc chi trả hỗ trợ học phí cho người học thông qua UBND xã, phường nơi người học thường trú. UBND xã, phường giao Phòng Văn hóa - Xã hội tổ chức thực hiện chi trả trực tiếp cho người học.

Hàng năm căn cứ mức trần học phí được quy định đối với các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chỉ thường xuyên theo quy định của Chính phủ; số lượng học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương tại địa phương dự kiến tham gia học các ngành, nghề trọng điểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ trình UBND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện.

Trên cơ sở dự kiến số học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương thường trú tại Hà Nội vào học các ngành, nghề trọng điểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trong giai đoạn 2026-2031 và mức hỗ trợ đề xuất như nêu trên, dự kiến tổng số kinh phí hỗ trợ cho cả giai đoạn là hơn 5.000 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết được bảo đảm từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Nghị quyết dự kiến sẽ được trình HĐND Thành phố Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 6 năm 2026.