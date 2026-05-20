Hơn 1.500 học sinh TPHCM không cần thi lớp 10

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, năm học này, thành phố có hơn 169.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS. Trong số đó, có hơn 151.000 em đăng ký thi vào lớp 10 vào các trường THPT công lập.

Cùng với đó, có 1.515 em được tuyển thẳng theo quy định, gồm 100 học sinh thuộc diện tuyển thẳng do đạt thành tích thể thao cấp quốc gia, 3 học sinh dân tộc thiểu số rất ít người và 1.412 học sinh khuyết tật.

Trong quá trình đăng ký tuyển sinh, toàn thành phố ghi nhận 45.263 lượt điều chỉnh nguyện vọng đợt 2. Dữ liệu đang được rà soát, đồng bộ để phục vụ công tác tổ chức thi tuyển.

Trong số các thí sinh dự thi, có hơn 11.300 em đăng ký dự tuyển vào các loại hình chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù. Trong đó, chuyên Anh có số lượng đăng ký cao nhất là 3.342 thí sinh, tiếp theo là chuyên Toán với 2.072 thí sinh và chuyên Văn với 1.368 thí sinh.

Như vậy, có khoảng 16.800 thí sinh không thi lớp 10 mà lựa chọn học ở trường ngoài tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các chương trình đào tạo khác.

Sở GD&ĐT TPHCM đánh giá, sau sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng địa giới hành chính, quy mô tuyển sinh lớp 10 tăng đáng kể. Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh tổ chức vào đầu tháng 6 tới, công tác quy hoạch điểm thi được thực hiện theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho học sinh, đặc biệt tại các địa bàn xa trung tâm, khu vực giáp ranh và các địa bàn đặc thù.

TPHCM tiếp tục duy trì một số điểm thi có quy mô nhỏ tại các địa bàn xa trung tâm nhằm giảm áp lực di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

Sở GD&ĐT TPHCM đã quy hoạch 242 điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, với tổng cộng 6.443 phòng thi. Mỗi điểm thi được bố trí tối thiểu 3 phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Dự kiến, kỳ thi huy động khoảng 17.742 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và phục vụ thi, cùng các lực lượng bảo vệ, công an, y tế, điện lực, kỹ thuật viên nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Sau khi hoàn tất đăng ký dự thi và điều chỉnh nguyện vọng, Sở sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật dữ liệu tuyển sinh, đồng thời điều chỉnh phương án bố trí điểm thi, phòng thi và nhân sự phù hợp với số liệu thực tế.

Theo kế hoạch dự kiến, công tác ra đề và in sao đề thi diễn ra từ ngày 24/5 đến hết ngày 2/6. Công tác chấm thi được tổ chức từ ngày 4/6 đến ngày 9/6. Việc chấm phúc khảo dự kiến thực hiện vào cuối tháng 6.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 được tổ chức vào ngày 1-2/6. Thí sinh dự thi 3 môn gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ dự thi thêm môn chuyên hoặc môn tích hợp theo quy định.