Toàn cảnh vụ hơn 140 điểm 10 môn Toán tại THPT chuyên Tuyên Quang

Sáng nay (5/8), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) họp báo thông tin về phương án xử lý với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Vụ việc liên quan điểm thi này thu hút sự chú ý của dư luận sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 vào ngày 1/7. Thống kê kết quả môn Toán tại đây cho thấy, 147 trong tổng số 328 thí sinh đạt điểm 10, trong khi phần lớn số bài thi còn lại đạt từ 9 điểm trở lên. Điểm trung bình môn Toán của toàn điểm thi đạt 9,58, cao nhất cả nước.

Kết quả này được đánh giá là có nhiều dấu hiệu bất thường so với mặt bằng chung của kỳ thi. Bộ GD&ĐT phối hợp cùng cơ quan công an rà soát, kiểm tra toàn bộ quá trình tổ chức thi. Sự việc được cho là một trong những vụ gian lận thi cử nghiêm trọng nhất những năm gần đây. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 27 bị can.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sai phạm xảy ra ngay trong quá trình coi thi. Cơ quan điều tra xác định bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng điểm thi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, chỉ đạo ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi, vào phòng thi để trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài môn Toán.

Ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Từ kết quả xác minh, ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự. Trong số này có bà Trần Thị Thu Hằng và ông Nguyễn Hà Duy, hai bị can còn lại chưa được công bố danh tính.

Quá trình điều tra tiếp tục được mở rộng. Ngày 13/7, Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố thêm 15 người liên quan, nâng tổng số bị can lên 19.

Đến ngày 15/7, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Tổng số bị can khi đó tăng lên 26.

Chiều 17/7, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT chuyên Tuyên Quang, đồng thời là thư ký điểm thi, đến cơ quan công an đầu thú và sau đó bị khởi tố.

Với diễn biến này, tổng số bị can trong vụ án được nâng lên 27.

Cũng trong ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an quyết định rút vụ án từ Công an tỉnh Tuyên Quang để trực tiếp điều tra, xử lý theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra công bố danh tính 4 trong tổng số 27 bị can, gồm bà Trần Thị Thu Hằng, ông Nguyễn Hà Duy, bà Nguyễn Thị Hằng và bà Nguyễn Thị Diệu Thúy. Danh tính của 23 bị can còn lại chưa được công bố.

Song song với quá trình điều tra, việc xử lý kết quả thi của 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tại cuộc họp báo ngày 9/7, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết, sở đã làm việc với phụ huynh và học sinh để ghi nhận ý kiến sau vụ việc.

Theo ông Cảnh, toàn bộ 322 phụ huynh học sinh lớp 12 cùng 6 thí sinh tự do đều thống nhất đề xuất tổ chức thi lại môn Toán nhằm bảo đảm công bằng và quyền lợi của thí sinh. Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT Tuyên Quang báo cáo, đề xuất phương án lên Bộ GD&ĐT xem xét.

Quang cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang hôm 9/7. (Ảnh: Viên Minh)

Qua rà soát, ngành giáo dục địa phương xác định 147 bài thi đạt điểm 10 xuất hiện tại 13 trong tổng số 15 phòng thi là dấu hiệu bất thường. Bước đầu, nguyên nhân được xác định nằm ở khâu coi thi. Trong khi đó, kết quả các môn thi khác không ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Trước đề xuất tổ chức thi lại môn Toán, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ chỉ đưa ra phương án xử lý sau khi có kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền. Trong thời gian chờ kết luận, các thí sinh tại điểm thi vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển đại học theo kế hoạch chung. Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định, tương ứng với tính chất và mức độ vi phạm.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra ngày 3/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra khẩn trương hoàn tất kết luận vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời kiến nghị xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có.

Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành liên quan công khai phương án xử lý vụ việc tại Tuyên Quang và một số địa phương khác, bảo đảm thông tin đầy đủ, minh bạch đến người dân.