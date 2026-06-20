Hơn 80 trường ở Hà Nội tăng điểm chuẩn lớp 10, mạnh nhất 8,5 điểm

Sở Giáo dục và Đào tạo tối 19/6 công bố điểm chuẩn lớp 10 của 122 trường THPT công lập không chuyên. Trong số này, 86 trường tăng điểm chuẩn.

THPT Đỗ Mười có mức tăng mạnh nhất - 8,5 điểm. Trường lần đầu tuyển sinh năm ngoái, lấy điểm chuẩn "tràn tuyến" là 12, năm nay tăng lên 20,5. Đây cũng là một trong những trường nhận được nhiều nguyện vọng nhất, với gần 6.000 thí sinh đăng ký.

Có mức tăng mạnh thứ hai là THPT Thọ Xuân, từ 10 lên 16 điểm.

Tiếp đó là THPT Phúc Lợi - "hiện tượng" của năm 2025 khi thường lấy 7-7,5 điểm một môn, nhưng bất ngờ giảm chỉ còn 14,5/30. Năm nay, trường "trở lại phong độ" khi tăng 5,75 điểm chuẩn, về mức 20,25.

Các trường có mức tăng 3-4 điểm là Ứng Hòa A, Ứng Hòa B, Bắc Lương Sơn, Hoài Đức A, Phúc Thịnh, Thượng Cát. Còn lại, mức tăng phổ biến 1-2 điểm.

Điểm chuẩn của 122 trường THPT - Điểm chuẩn 4 trường chuyên

Ở chiều ngược lại, chỉ 23 trường giảm điểm chuẩn. Trường Mỹ Đức C giảm mạnh nhất với 3,5 điểm, từ 12,5 còn 9 điểm. Ngưỡng trúng tuyển này chỉ xếp trên mức 8,5 điểm của Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu - trường mới thành lập ở xã đảo duy nhất của Hà Nội.

Trường Quang Minh và Trung Giã cùng giảm 1,75 điểm chuẩn, từ khoảng 17 xuống 15 điểm. Một số trường giảm trên 1 điểm, như Mỹ Đức B, Yên Lãng, Hợp Thanh, Tùng Thiện; còn lại hầu hết dưới 1.

Đây cũng là nhóm thuộc diện lấy điểm chuẩn thấp nhất.

Năm 2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, hơn 124.000 em đăng ký thi lớp 10 công lập, đông kỷ lục. Với chỉ tiêu khoảng 82.660, tỷ lệ đỗ trên số dự thi là 66%.

Những em trúng tuyển làm thủ tục nhập học từ ngày 25 đến 27/6. Các trường chưa tuyển đủ sẽ xét điểm chuẩn bổ sung vào ngày 3/7.

Sở cho biết nhận đơn phúc khảo của thí sinh đến hết ngày 24/6. Chậm nhất ngày 9/7, các em biết kết quả.