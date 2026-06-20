Chuyên gia giáo dục chỉ ra điều cha mẹ cần ngừng làm sau khi con bước qua 6 tuổi

Đừng biến bài tập về nhà thành nhiệm vụ của cha mẹ

Không ít gia đình duy trì thói quen ngồi cùng con làm bài tập về nhà mỗi tối. Khi thấy con làm sai, cha mẹ lập tức nhắc nhở, sửa lỗi hoặc thậm chí hướng dẫn từng bước để trẻ hoàn thành bài.

Bà Mộc Miên (Trung Quốc), một chuyên gia giáo dục được nhiều phụ huynh theo dõi trên mạng xã hội, cho rằng cách làm này về lâu dài có thể gây ra tác dụng ngược.

Theo bà, khi cha mẹ liên tục kiểm tra và sửa lỗi, trẻ dễ hình thành suy nghĩ rằng bài tập về nhà không phải việc của mình mà là nhiệm vụ chung của cả gia đình. Các em chỉ cần làm cho xong, còn đúng hay sai đã có bố mẹ xử lý.

Lâu dần, trẻ mất đi ý thức tự chịu trách nhiệm đối với kết quả học tập của bản thân. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều học sinh làm bài tập rất tốt ở nhà nhưng kết quả kiểm tra trên lớp lại không như mong đợi.

Khi cha mẹ liên tục kiểm tra và sửa lỗi, trẻ dễ hình thành suy nghĩ rằng bài tập về nhà không phải việc của mình mà là nhiệm vụ chung của cả gia đình. Ảnh minh họa

Vì sao nhiều trẻ làm bài tập tốt nhưng thi cử không đạt kết quả cao?

Bà Mộc Miên từng chia sẻ trường hợp của một học sinh có thành tích học tập khá tốt nhưng liên tục đạt điểm thấp trong các kỳ kiểm tra.

Sau khi tìm hiểu, bà nhận ra từ lớp 1 đến lớp 3, mọi bài tập về nhà của cô bé đều được mẹ kiểm tra cẩn thận. Mỗi ngày, em chỉ cần làm xong rồi đưa cho mẹ rà soát và sửa lỗi.

Việc được hỗ trợ quá nhiều khiến trẻ thiếu kỹ năng tự phát hiện sai sót. Khi bước vào phòng thi, không còn người kiểm tra giúp, các lỗi cơ bản vẫn xuất hiện và ảnh hưởng đến kết quả.

Theo chuyên gia, khả năng tự rà soát, tự sửa lỗi là một năng lực quan trọng không chỉ trong học tập mà còn cần thiết trong công việc và cuộc sống sau này.

Hãy để trẻ tự hoàn thành bài tập về nhà

Sau 6 tuổi, trẻ cần được rèn luyện tính tự lập nhiều hơn trong việc học.

Cha mẹ nên xây dựng cho con một lịch sinh hoạt rõ ràng sau giờ học, bao gồm thời gian ăn uống, nghỉ ngơi, làm bài tập về nhà và vui chơi. Trẻ cần hiểu rằng chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ học tập, các hoạt động giải trí mới bắt đầu.

Nhiều phụ huynh thường lo lắng rằng con còn nhỏ, chưa đọc hiểu đề bài hoặc chưa đủ khả năng tự làm bài. Tuy nhiên, nếu người lớn luôn ở bên hỗ trợ, trẻ sẽ khó có cơ hội rèn luyện khả năng tự giải quyết vấn đề.

Ngay cả khi bài làm chưa đẹp, còn sai sót hoặc mất nhiều thời gian hoàn thành, cha mẹ vẫn nên kiên nhẫn để con tự thực hiện thay vì can thiệp quá sớm.

Việc sửa lỗi liên tục có thể làm gián đoạn sự tập trung của trẻ

Trong quá trình làm bài tập về nhà, nhiều cha mẹ có thói quen phát hiện lỗi sai là lập tức nhắc nhở hoặc phê bình.

Tuy nhiên, điều này có thể khiến trẻ bị ngắt mạch suy nghĩ và mất tập trung. Không ít em dần hình thành tâm lý sợ sai, sợ bị trách mắng nên trở nên thiếu tự tin khi học tập.

Thay vì liên tục chỉ ra lỗi sai, phụ huynh nên quan sát từ xa, chỉ hỗ trợ khi con thực sự gặp khó khăn hoặc chủ động nhờ giúp đỡ.

Vai trò của cha mẹ không phải là làm thay hay sửa thay, mà là tạo môi trường để trẻ học cách tự chịu trách nhiệm với kết quả của mình.

Thay vì liên tục chỉ ra lỗi sai, phụ huynh nên quan sát từ xa, chỉ hỗ trợ khi con thực sự gặp khó khăn hoặc chủ động nhờ giúp đỡ. Ảnh minh họa

Dạy trẻ tự kiểm tra bài tập về nhà

Một trong những kỹ năng quan trọng mà phụ huynh nên hướng dẫn con là tự kiểm tra bài tập về nhà trước khi nộp.

Ban đầu, cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ cách đối chiếu với sách giáo khoa, đọc lại đề bài, rà soát phép tính hoặc kiểm tra lỗi chính tả. Sau một thời gian, trẻ sẽ dần hình thành thói quen tự đánh giá bài làm của mình.

Khi hoàn thành bài tập, trẻ nên tự xem lại trước khi đưa cho cha mẹ hoặc giáo viên. Điều này giúp các em nâng cao tinh thần trách nhiệm và hạn chế tâm lý phụ thuộc.

Phụ huynh cũng có thể áp dụng những hình thức khích lệ phù hợp như lời khen, phần thưởng nhỏ hoặc ghi nhận sự tiến bộ của con để tạo động lực học tập.

Học tập là trách nhiệm của trẻ

Nhiều cha mẹ vì quá lo lắng nên cố gắng can thiệp khi con đạt điểm thấp hoặc học tập chưa tốt. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mỗi đứa trẻ cần được trải nghiệm hậu quả tự nhiên từ hành động của mình.

Khi trẻ hiểu rằng kết quả học tập phản ánh sự cố gắng của bản thân, các em sẽ có động lực thay đổi và hoàn thiện mình hơn.

Việc học là hành trình kéo dài suốt cuộc đời. Cha mẹ có thể đồng hành, động viên và định hướng, nhưng không thể học thay con.

Sau 6 tuổi, điều quan trọng nhất không phải là kiểm tra từng bài tập về nhà, mà là giúp trẻ hình thành tính tự lập, tinh thần trách nhiệm và khả năng tự học, những nền tảng quyết định thành công trong tương lai.