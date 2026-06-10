Hôm nay (10/6), thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào các ngày 11/6 và 12/6 với sự đăng ký tham gia của hơn 1,2 triệu thí sinh trên khắp cả nước.

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ GD-ĐT ban hành, 14h chiều 10/6, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Lịch thi các môn như sau:

Theo quy chế thi của Bộ GD-ĐT, khi vào phòng thi, thí sinh phải ngồi đúng vị trí theo số báo danh và xuất trình thẻ Căn cước công dân/Căn cước, hộ chiếu hoặc giấy báo dự thi khi có yêu cầu của giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Để phục vụ quá trình làm bài, thí sinh được mang vào phòng thi các vật dụng gồm: Bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Bên cạnh danh mục được phép mang vào phòng thi, quy chế cũng quy định rõ các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi hoặc khu vực chờ. Danh mục này gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy.

Đặc biệt, thí sinh không được mang theo tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc các phương tiện có khả năng lưu trữ, thu phát thông tin phục vụ việc gian lận trong quá trình làm bài thi. Trong đó có điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và các thiết bị ghi âm, ghi hình.

Theo quy định, trước khi làm bài, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin cá nhân vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp theo hướng dẫn của giám thị.