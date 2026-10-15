Học sinh, giáo viên cả nước sẽ có kho học liệu số dùng chung miễn phí

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông".

Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông (Hệ thống) là hạ tầng học liệu số dùng chung phục vụ giáo dục phổ thông, được Nhà nước quản lý thống nhất.

Hệ thống được thiết kế theo hướng mở, liên thông, lấy dữ liệu làm trung tâm; ưu tiên kế thừa, kết nối, khai thác các hạ tầng, nền tảng, dịch vụ và thành phần dùng chung của quốc gia.

Mục đích của Đề án là xây dựng Hệ thống đồng bộ, hiện đại, liên thông và dùng chung, phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông; bảo đảm học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được tiếp cận, khai thác học liệu số có chất lượng, phù hợp với nhu cầu dạy và học.

Hệ thống gồm: Cổng học liệu số; Kho học liệu số quốc gia; Nền tảng quản lý và khai thác học liệu số; Hệ thống dữ liệu và các dịch vụ kết nối, chia sẻ; Hạ tầng kỹ thuật bảo đảm vận hành Hệ thống.

Xây dựng cổng học liệu số đa nền tảng

Đề án sẽ xây dựng và vận hành Cổng học liệu số đa nền tảng (web, ứng dụng di động); hỗ trợ truy cập băng thông thấp và chế độ ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát triển hạ tầng, nền tảng, dữ liệu và dịch vụ số lưu trữ trên nền điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu dự phòng, mạng phân phối nội dung và giám sát 24/7; kết nối, liên thông, chia sẻ và sử dụng chung với các nền tảng, cơ sở dữ liệu dùng chung của quốc gia.

Đặt hàng biên soạn, số hóa học liệu lõi quốc gia bằng ngân sách nhà nước theo mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh của Chương trình giáo dục phổ thông, ưu tiên học liệu tương tác đa phương tiện, mô phỏng thực tế, thí nghiệm ảo và nội dung đặc thù.

Xây dựng, tổ chức thực hiện quy trình tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, cập nhật, chỉnh sửa, tạm dừng hoặc gỡ bỏ học liệu; ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong các khâu phù hợp, bảo đảm trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Huy động nguồn học liệu xã hội hóa từ nhà xuất bản, doanh nghiệp công nghệ giáo dục và cộng đồng giáo viên qua chức năng đóng góp học liệu trên Cổng học liệu số.

Ảnh minh họa

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý, khai thác học liệu số

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ quản lý, phân loại, tìm kiếm, đề xuất và khai thác học liệu số phù hợp với yêu cầu của Hệ thống.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải bảo đảm sự giám sát, kiểm soát và chịu trách nhiệm của con người đối với các quyết định thuộc thẩm quyền; bảo đảm khả năng kiểm tra, truy xuất và xử lý khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Đối với các chức năng trí tuệ nhân tạo thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về trí tuệ nhân tạo, thực hiện đầy đủ các yêu cầu về quản lý rủi ro, minh bạch, giám sát của con người và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.

Thiết kế kiến trúc bảo mật nhiều lớp; quản lý định danh, xác thực và phân quyền truy cập tập trung; mã hóa dữ liệu lưu trữ và truyền tải; giám sát an ninh mạng 24/7.

Đối với dữ liệu cá nhân của học sinh là trẻ em, người chưa thành niên: thực hiện theo quy định riêng của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với nhóm chủ thể này và pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân trước khi phân tích, tổng hợp; thực hiện kiểm tra, kiểm thử, đánh giá và kiểm toán an toàn thông tin theo yêu cầu, cấp độ và quy định của pháp luật; tuân thủ đầy đủ Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện mô hình quản lý, vận hành và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của hệ thống theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.

Đề án được triển khai theo 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 2026-2027, các cơ quan liên quan sẽ hoàn thiện khung pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật; xây dựng, vận hành thử nghiệm phiên bản đầu tiên của Cổng học liệu số và nền tảng quản lý và khai thác học liệu. Bộ học liệu lõi giai đoạn thí điểm sẽ được hoàn thành, trước khi tâp huấn cốt cán, thử nghiệm tại một số địa phương.

Giai đoạn 2028-2030, trên cơ sở đánh giá kết quả thí điểm, hệ thống sẽ tiếp tục được hoàn thiện, mở rộng đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Đề án đặt mục tiêu phấn đấu đạt 100% cơ sở giáo dục phổ thông kết nối và sử dụng hệ thống trước năm 2030.