Hé lộ nguyên nhân bé trai lớp 1 ở Hải Phòng tử vong sau giờ tan học

Trưa 16/10, UBND phường An Dương và Công an TP Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ việc nam sinh lớp 1 Trường tiểu học An Dương tử vong, xảy ra một ngày trước.

Theo đó, khoảng 17h15 ngày 15/10, cháu N.M.T (SN 2020), học lớp 1 Trường tiểu học An Dương cùng chị ruột là N.G.L (lớp 2 cùng trường) sau giờ tan học vui chơi tại khu vực vườn hoa trong khuôn viên nhà trường. Trong thời gian chờ phụ huynh đón, cháu N.M.T không may bị ngã.

Cổng Trường tiểu học An Dương, sáng 16/10.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, bé trai bị ngã từ ghế đá, đầu va trúng phần góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, giáo viên nhà trường và nhiều phụ huynh tại sân trường đã lập tức sơ cứu, thông báo cho gia đình và đưa cháu đến Trung tâm Y tế An Dương cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Tuy nhiên, do thương tích nặng, bé trai lớp 1 đã tử vong vào khoảng 19h.

Xe cứu thương tại sân Trường tiểu học An Dương tối 15/10.

Công an TP Hải Phòng đang tích cực phối hợp với lực lượng liên ngành tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm sai phạm (nếu có). Đồng thời, có các giải pháp cụ thể phù hợp, khẩn trương tổng rà soát khắc phục triệt để những tồn tại không để các sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra.