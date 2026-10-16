Trường Đại học Đồng Nai đã làm rõ vụ “giảng viên ma” tại Khoa Ngoại ngữ, lương 20 triệu/tháng như thế nào?

Báo Dân Việt ngày 2/10 có đăng tải bài viết với tiêu đề: “Trường Đại học Đồng Nai xác minh thông tin nghi giảng viên “ma” tại Khoa Ngoại ngữ, lương 20 triệu/tháng”.

Trường Đại học Đồng Nai, nơi bị phản ánh Khoa Ngoại ngữ nghi có giảng viên "ma". Ảnh: CH

Nội dung báo phản ánh thể hiện, dư luận nội bộ Trường Đại học Đồng Nai xôn xao trước việc Tiến sĩ Nguyễn Quỳnh Hoa ký hợp đồng lao động toàn thời gian (hợp đồng số 45/HĐLĐ-ĐN ngày 20/8/2025, hiệu lực từ 1/9/2025 đến 1/9/2026) với mức lương 20 triệu đồng/tháng.

Theo danh sách phân công, trong năm học 2025 - 2026, bà Hoa phụ trách nhiều lớp Tiếng Trung Tổng hợp (như các lớp DH15NNAC, DH15NNAD, DH15NNAE) và kiêm nhiệm cố vấn học tập cho các lớp Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên, trong suốt cả năm học, toàn bộ sinh viên, cán bộ và giảng viên tại Khoa Ngoại ngữ chưa từng thấy sự xuất hiện của vị tiến sĩ này. Lớp học vẫn diễn ra nhưng do những giảng viên khác đứng lớp, mọi sinh hoạt cố vấn học tập sinh viên cũng phải liên hệ qua một thầy giáo khác.

Một số nội dung trong kết luận xác minh số 1844/TB-ĐHĐN liên quan vụ việc. Ảnh: CH

Đến đầu năm học 2026 - 2027, khi tên bà Hoa tiếp tục xuất hiện trên thời khóa biểu nhưng vẫn vắng mặt, hàng loạt phản ánh, tố cáo được gửi tới Ban Giám hiệu. Đến giữa tháng 9/2026, tên của bà Hoa bất ngờ bị gạch khỏi hệ thống thời khóa biểu và thay thế bằng các giảng viên khác.

Trước thông tin phản ánh trên, Ban Giám hiệu Trường Đại học Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1673/QĐ-ĐHĐN lập Tổ xác minh làm rõ sự việc. Ngày 8/10, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Toàn chính thức ký thông báo số 1844/TB-ĐHĐN kết luận vụ việc.

Theo thông báo kết luận, bà Nguyễn Quỳnh Hoa đã viết đơn gửi Khoa Ngoại ngữ đề nghị “hỗ trợ giảng dạy”. Được sự đồng ý của ông Nguyễn Văn Nam (người điều hành Khoa), ông Lê Ngọc Sang là người trực tiếp đứng lớp dạy thay, làm cố vấn học tập, thực hiện công tác coi thi và nhập điểm học phần thay cho bà Hoa trong suốt năm học 2025 - 2026. Bà Hoa hoàn toàn không thực hiện bất kỳ công việc nào theo hợp đồng.

Kết luận nêu rõ, toàn bộ việc nhờ “hỗ trợ chuyên môn” và phân công ông Lê Ngọc Sang làm thay nhiệm vụ cho bà Hoa chỉ là sự thỏa thuận cá nhân nội bộ với sự chấp thuận của điều hành Khoa - ông Nguyễn Văn Nam.

Sự việc này không hề được báo cáo hay xin phê duyệt từ Ban Giám hiệu nhà trường, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý và quy chế làm việc.

Cũng theo kết luận, dù không thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, coi thi, nhập điểm hay sinh hoạt chuyên môn, Khoa Ngoại ngữ vẫn đề nghị nghiệm thu, xác nhận khối lượng công tác thực tế cho bà Nguyễn Quỳnh Hoa. Trên cơ sở đó, nhà trường đã thanh toán đầy đủ lương, phụ cấp và các chế độ tài chính cho bà Hoa theo hợp đồng ký kết.

Nhà trường xác định, công tác quản lý và giám sát của lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ quá lỏng lẻo, tạo điều kiện cho việc tự ý thay thế nhiệm vụ chuyên môn, gây sai lệch nghiêm trọng trong quản lý lao động và chi trả tài chính.

Kết luận cũng nêu rõ, đối với bà Nguyễn Quỳnh Hoa, buộc thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước khoảng 240 triệu đồng, toàn bộ số tiền lương, phụ cấp mà nhà trường đã chi trả. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân vì vi phạm nghĩa vụ lao động và kê khai không đúng thực tế.

Đối với ông Lê Ngọc Sang, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm vì tự ý thay thế toàn bộ nhiệm vụ chuyên môn của bà Hoa mà không báo cáo cấp có thẩm quyền, cũng như xem xét trách nhiệm liên quan đến việc ký xác nhận hồ sơ khối lượng công tác.

Đối với ông Nguyễn Văn Nam (điều hành Khoa), kiểm điểm, xử lý trách nhiệm vì tự ý đồng ý cho việc thay thế nhiệm vụ chuyên môn trái quy định, vi phạm nguyên tắc quản lý.

Đối với các phòng ban và nhà trường, Ban Giám hiệu không tái ký hợp đồng lao động với bà Hoa trong năm học 2026 – 2027.

Giao Phòng Tài chính - Quản trị phối hợp thu hồi số tiền chi trả sai, đồng thời rà soát, chấn chỉnh lại toàn bộ quy trình phân công, nghiệm thu khối lượng công tác và chi trả tài chính trên toàn trường.