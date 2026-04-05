IELTS hay SAT sẽ có lợi thế hơn khi xét tuyển đại học?

Ngày 5/4, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức chương trình “Một ngày là sinh viên” nhằm giải đáp những thắc mắc của thí sinh liên quan đến tuyển sinh của nhà trường năm nay. Tại chương trình, nhiều thí sinh băn khoăn “nên thi chứng chỉ IELTS hay SAT để có lợi thế hơn khi xét tuyển đại học”.

Nên chọn thi IELTS hay SAT?

Trả lời câu hỏi này, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay SAT và IELTS là hai bài thi hoàn toàn khác nhau về mục tiêu đánh giá. Trong khi IELTS tập trung đo năng lực sử dụng tiếng Anh, SAT lại là bài thi chuẩn hóa của Mỹ, đánh giá nhiều kỹ năng như đọc hiểu, tư duy logic, toán học, trong đó tiếng Anh chỉ là một khía cạnh.

Học sinh tham gia chương trình “Một ngày là sinh viên”. Ảnh: NEU

Hiện nay, nhiều trường đại học tại Việt Nam sử dụng các chứng chỉ quốc tế kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc các bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để xét tuyển. Tuy nhiên, cách quy đổi và mức độ lợi thế không giống nhau.

Ông Đức cho hay tại Đại học Kinh tế Quốc dân, nếu thí sinh đạt 6.5 IELTS có thể được quy đổi thành 9 điểm môn tiếng Anh. Nếu thi cải thiện lên 7.5 IELTS, mức điểm sẽ được quy đổi thành 10. Dù vậy, mức cải thiện từ 6.5 lên 7.5 chỉ giúp tăng thêm 1 điểm, không tạo ra sự bứt phá quá lớn.

Trong khi đó với SAT, TS Lê Anh Đức nhận định nếu thí sinh đang ở mức khoảng 1200 điểm, có thể đầu tư để cải thiện điểm chứng chỉ này lên cao hơn.

“Song để có câu trả lời chính xác cũng rất khó vì còn phụ thuộc vào việc thí sinh đạt bao nhiêu điểm SAT/IELTS và sẽ kết hợp với yếu tố nào để xét tuyển”, ông Đức nói.

Trong bối cảnh hiện tại, ông Đức nhìn nhận nếu thí sinh không đạt điểm SAT khoảng 1400-1450 trở lên thì khả năng cạnh tranh sẽ không lợi thế bằng việc sở hữu IELTS từ 6.5 kết hợp với các tiêu chí khác.

Dẫu vậy, dù dùng điểm SAT hay IELTS, ông Đức cho hay thí sinh cũng nên sớm xác định chiến lược và hoàn thành các chứng chỉ này trước học kỳ II lớp 12, sau đó cần tập trung tối đa cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, bởi điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn được sử dung rộng rãi trong xét tuyển ở hầu hết các trường đại học.

“Tấm bằng đại học không phải tấm hộ chiếu suốt cuộc đời”

Chia sẻ với học sinh trước những băn khoăn nên chọn ngành gì, PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, nhấn mạnh dù chọn ngành nào, nghề gì cũng cần xuất phát từ năng lực, sở trường và những định hướng nghề nghiệp của mỗi cá nhân.

Theo ông, trong bối cảnh thế giới và thị trường lao động liên tục biến động, không ít sinh viên học một ngành nhưng khi ra trường lại làm công việc khác. Giáo dục đại học vì thế chủ yếu trang bị nền tảng kiến thức, phương pháp và tư duy, làm cơ sở để người học thích ứng với nghề nghiệp sau này.

Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cũng cho rằng tấm bằng đại học không phải là “tấm hộ chiếu” đảm bảo cho sự nghiệp trong suốt cuộc đời. Bởi, sự thay đổi của công nghệ và xã hội sẽ kéo theo sự biến động của các ngành nghề.

“Do đó, sinh viên cần chủ động thích ứng, đồng thời trang bị kiến thức đa ngành, liên ngành. Việc học không dừng lại ở 4 năm đại học mà phải tiếp tục sau tốt nghiệp nhằm cập nhật tri thức mới và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động”, PGS.TS Bùi Huy Nhượng nói.