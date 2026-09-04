Ba việc nên làm khi thức dậy để giảm mỡ nội tạng

Mỡ nội tạng nằm sâu trong ổ bụng, bao quanh các cơ quan như gan, tuyến tụy và ruột. Một lượng mỡ nội tạng vừa phải giúp bảo vệ các cơ quan, nhưng nếu tích tụ quá nhiều, nó có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim, tiểu đường type 2, gan nhiễm mỡ, một số bệnh ung thư và suy giảm nhận thức.

Tin tốt là mỡ nội tạng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như vận động, giấc ngủ, căng thẳng và chế độ ăn. Đặc biệt, một số thói quen vào buổi sáng có thể góp phần kiểm soát lượng mỡ này. Các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra những việc nên làm ngay sau khi thức dậy để hỗ trợ giảm mỡ nội tạng.

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Ăn sáng giàu protein

Protein giúp xây dựng, duy trì cơ bắp và hỗ trợ kiểm soát mỡ thừa. Chế độ ăn giàu protein có thể thúc đẩy quá trình đốt cháy năng lượng, đồng thời điều hòa hormone liên quan đến cảm giác đói và thèm ăn, giúp hạn chế ăn quá nhiều trong ngày.

"Các thực phẩm giàu protein như trứng, sữa chua Hy Lạp hoặc cá hồi hun khói giúp duy trì cơ bắp và tạo cảm giác no lâu", chuyên gia dinh dưỡng Brannon Blount nói.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Carrie Gabriel, thay vì tìm kiếm những thực phẩm được quảng cáo là "đốt mỡ", nên tập trung xây dựng bữa ăn cân đối, đủ protein, chất xơ và các nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu.

Bà khuyên ăn sáng giàu protein trong vòng một đến hai giờ sau khi thức dậy để duy trì năng lượng và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Trứng, phô mai tươi, sữa chua Hy Lạp, sinh tố giàu protein, xúc xích gà, thịt xông khói gà tây hoặc cá hồi đều là những lựa chọn phù hợp.

Bổ sung chất xơ vào bữa sáng

Chất xơ giúp thức ăn lưu lại trong dạ dày lâu hơn, tạo cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát lượng ăn. Nhiều nghiên cứu cho thấy người tiêu thụ nhiều chất xơ có xu hướng ít mỡ nội tạng hơn, trong đó lợi ích tăng lên khi lượng chất xơ được bổ sung nhiều hơn.

Chất xơ có nhiều trong rau củ, trái cây, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt. Theo chuyên gia dinh dưỡng Katharine Rosenthal, không cần thay đổi hoàn toàn thực đơn mà có thể bắt đầu bằng những điều đơn giản như thêm một phần trái cây hoặc quả mọng vào bữa sáng.

Bạn cũng có thể thay bánh mì trắng, ngũ cốc tinh chế bằng bánh mì nguyên cám hoặc yến mạch. Khi tăng chất xơ, nên uống đủ nước để hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế táo bón.

Vận động cơ thể

Hoạt động thể chất là một trong những cách hiệu quả để giảm mỡ nội tạng. Theo chuyên gia dinh dưỡng Katharine Rosenthal, bạn có thể bắt đầu ngày mới bằng những hoạt động nhẹ như đi bộ. Không nhất thiết phải tập cường độ cao, điều quan trọng là duy trì đều đặn.

Các bài tập aerobic như đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe có thể giúp giảm mỡ nội tạng. Mục tiêu phù hợp là tập cường độ vừa phải ít nhất 30 phút mỗi ngày, hầu hết các ngày trong tuần, tương đương từ 150 phút mỗi tuần.

Bên cạnh đó, các bài tập sức mạnh như tập tạ hoặc sử dụng trọng lượng cơ thể cũng giúp giảm mỡ nội tạng và tăng cơ, từ đó hỗ trợ cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn ngay cả khi nghỉ ngơi.

Không cần đến phòng gym, bạn có thể bắt đầu bằng những việc đơn giản như đi cầu thang bộ, dắt chó đi dạo hoặc đỗ xe xa nơi làm việc để tăng thời gian đi bộ.