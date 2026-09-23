Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định: "Có chứng chỉ IELTS, thí sinh vẫn có lợi thế lớn"

"Bỏ cộng điểm IELTS": Không phủ nhận vai trò quan trọng của chứng chỉ ngoại ngữ

Trao đổi với PV báo Dân Việt, TS Lê Anh Đức, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) nêu quan điểm về việc dự thảo điều chỉnh chính sách tuyển sinh của Bộ GDĐT “sử dụng IELTS trong xét tuyển”.

Theo TS Lê Anh Đức, Bộ GDĐT đã phân tích dữ liệu lớn và kịp thời thay đổi/điều chỉnh phù hợp thực tiễn đảm bảo các mục tiêu công bằng trong tuyển sinh của toàn hệ thống.

TS Lê Anh Đức, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NVCC

"Sự điều chỉnh trên không phủ nhận vai trò quan trọng của chứng chỉ IELTS. IELTS vẫn là một lợi thế của thí sinh trong xét tuyển: quy đổi điểm để thay thế cho môn thi tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT; là điều kiện cần khi xét tuyển vào nhiều chương trình đào tạo - đặc biệt là các chương trình đào tạo giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, chứng chỉ tiếng Anh theo chuẩn quốc tế phản ánh kỹ năng ngôn ngữ đạt chuẩn của thí sinh. Đây là một lợi thế giúp thí sinh có điều kiện thuận lợi để tiếp cận với các nguồn học liệu, tài liệu phong phú, đa dạng bằng tiếng Anh, thích ứng tốt trong môi trường học tập có yếu tố quốc tế có sử dụng tiếng Anh", TS Anh Đức bày tỏ.

Cũng theo TS Anh Đức, điều chỉnh trên không làm mất đi quyền tự chủ của các cơ sở đào tạo trong tuyển sinh. Cơ sở đào tạo có thể sử dụng chứng chỉ tiếng Anh trong tuyển sinh. Thứ nhất, có thể quy đổi điểm để thay thế cho môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc kỹ năng tiếng Anh trong các kỳ xét tuyển sinh.

Thứ hai, chứng chỉ ngoại ngữ là điều kiện đầu vào tuyển sinh của các chương trình, đặc biệt là các chương trình đào tạo với các tỷ lệ môn học nhất định được giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh.

Thứ ba, chứng chỉ ngoại ngữ là tiêu chí dùng trong xét tuyển vào các chương trình đào tạo liên kết quốc tế hoàn toàn học bằng tiếng Anh theo yêu cầu của chương trình đào tạo.

Có chứng chỉ IELTS vẫn có lợi thế lớn

Chia sẻ thêm về vấn đề này, TS Anh Đức cho biết, với Đại học Kinh tế quốc dân, thí sinh có IELTS vẫn có lợi thế lớn: Có nhiều chương trình đào tạo bằng tiếng Anh; Môi trường học tập quốc tế - nơi tiếng Anh được sử dụng như ngôn ngữ thứ hai. Được công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh; công nhận kết quả và chuyển đổi tín chỉ cho các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo...

"Mục tiêu tuyển được thí sinh có năng lực học tập tốt, có IELLTS để học tập tốt. Đào tạo ra nguồn lực chất lượng cao phụng sự cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế.

Sự thay đổi/điều chỉnh chính sách trên không ảnh hưởng đến tuyển sinh của Đại học Kinh tế Quốc dân. Các thí sinh có IELTS vẫn là một lợi thế đáng kể khi xét tuyển vào đại học", TS Anh Đức nhấn mạnh.

Cũng theo TS Anh Đức, tháng 6/2026, Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố phương hướng tuyển sinh năm 2027 và sẽ công bố Đề án tuyển sinh chính thức vào tháng 12/2026 phù hợp với các thay đổi của quy chế tuyển sinh.