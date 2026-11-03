Giáo viên phản ứng khi bị điều đi phát cỏ, chăm sóc cây cảnh, lãnh đạo UBND xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An nói gì?

Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của một số giáo viên Trường THCS Châu Tiến, Nghệ An về việc hàng chục cán bộ, giáo viên của trường được điều động đến phát dọn cỏ, tỉa cây cảnh tại khu vực di tích danh thắng Hang Bua (xã Châu Tiến).

Theo các giáo viên, những năm trước, giáo viên tại đây đã nhiều lần bị điều động đi phát dọn cỏ ở các khu vực này. Chiều 30/10, giáo viên cũng đã phải đi làm công việc tương tự. Tuy nhiên, việc phát dọn chưa đạt yêu cầu nên nhà trường tiếp tục điều động vào chiều 2/11. Các giáo viên không đồng tình với việc huy động này vì trái với quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu không huy động, điều động giáo viên thực hiện nhiệm vụ hành chính, tham gia phong trào ngoài chức năng, nhiệm vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Hình ảnh giáo viên trường THCS Châu Tiến tham gia dọn vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh tại khu vực đền Chiêng Ngam vào ngày 30/10. Ảnh: Hoan Khánh

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Hồ Thị Dung - Hiệu trưởng Trường THCS Châu Tiến xác nhận, nhà trường đã phân công giáo viên của điểm trường chính và phân hiệu tham gia phát dọn cỏ, chăm sóc cây cảnh tại đền Chiêng Ngam và di tích Hang Bua nhằm phục vụ liên hoan văn nghệ, giải thể thao các dân tộc thiểu số và chợ phiên "Mường Chiêng Ngam" xã Châu Tiến, diễn ra từ ngày 6 – 8/11/2026.

Cụ thể, ngày 29/10, UBND xã Châu Tiến có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc và trường học trên địa bàn về việc phân công nhiệm vụ phục vụ sự kiện. Trong đó, Trường THCS Châu Tiến được giao vệ sinh, chăm sóc vườn hoa trong khuôn viên đền Chiêng Ngam và khu vực di tích danh thắng Hang Bua.

Trường THCS Châu Tiến hiện có 59 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Theo Hiệu trưởng nhà trường, tất cả đều được huy động tham gia trên tinh thần tự nguyện, trừ những trường hợp có lý do cá nhân. Hàng năm, nhà trường vẫn chăm sóc, dọn vệ sinh, tôn tạo những bồn hoa này. Quá trình xây dựng kế hoạch để triển khai thì không ai có ý kiến.

Trong lịch phân công, có 29 giáo viên được điều động đến khu vực Hang Bua để phát dọn cỏ, tỉa cây. Nhà trường yêu cầu giáo viên nam mang theo dao, rựa, máy phát cỏ hoặc kéo cắt tỉa hoa; giáo viên nữ mang cuốc, vét để phát cỏ, vun gốc hoa. Tất cả phải chuẩn bị dụng cụ, đồ bảo hộ lao động để phục vụ công việc.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trần Việt Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An cho biết, ngay khi nhận được thông tin phản ánh của giáo viên, địa phương cũng đã nhanh chóng trao đổi với nhà trường. Theo ông Đức, khu vực được giao chăm sóc là nơi trước đây nhà trường đã từng trồng các bồn hoa, cây cảnh nên dịp này xã đề nghị tiếp tục chăm sóc. Nhà trường cũng đã lên kế hoạch đầy đủ, trên tinh thần tự nguyện, việc thực hiện ngoài giờ lên lớp, không ảnh hưởng đến công tác dạy và học.

Phó Chủ tịch UBND xã Châu Tiến chia sẻ thêm, hoạt động này gắn với giáo dục truyền thống cho học sinh, nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn văn hóa dân tộc và các di tích, danh thắng trên địa bàn.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết đã nắm được thông tin về sự việc. Đồng thời sẽ trao đổi với Ban Giám hiệu nhà trường và địa phương để xác minh làm rõ những nội dung cụ thể.